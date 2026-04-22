Дронарі 28-ї ОМБр і 36-ї бригади відбили невдалий "банзай-штурм" окупантів під Костянтинівкою. ВIДЕО

Українські захисники 28-ї ОМБр спільно з бійцями суміжної 36-ї бригади відбили "банзай-штурм" окупантів поблизу Костянтинівки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, три переповнені російською піхотою автівки намагалися прорватися до населеного пункту, проте були одразу виявлені пілотами та знищені.

Першими ураження завдали пілоти 36-ї бригади, а наступними приєдналися бійці 28-ї ОМБр і вже за лічені хвилини штурм ворога було відбито.

У результаті 5 окупантів ліквідовано, ще 7 отримали поранення, а також знищено 2 автівки та НРК.

"Черговий штурм рашистів провалився завдяки злагодженій роботі підрозділів", - додають бійці у коментарях до відео.

армія рф (20784) штурм (348) знищення (9943) Донецька область (11027) 28 окрема механізована бригада (209) 36 окрема бригада морської піхоти (223) дрони (7889) Краматорський район (1165) Костянтинівка (580)
смерть свинособакам і **********..
показати весь коментар
22.04.2026 22:23 Відповісти
як можна відбити "невдалий штурм", якщо невдалим він став саме тому, що його відбили, тобто після того, як його відбили?
23.04.2026 07:33 Відповісти
 
 