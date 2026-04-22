Дронарі 28-ї ОМБр і 36-ї бригади відбили невдалий "банзай-штурм" окупантів під Костянтинівкою. ВIДЕО
Українські захисники 28-ї ОМБр спільно з бійцями суміжної 36-ї бригади відбили "банзай-штурм" окупантів поблизу Костянтинівки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, три переповнені російською піхотою автівки намагалися прорватися до населеного пункту, проте були одразу виявлені пілотами та знищені.
Першими ураження завдали пілоти 36-ї бригади, а наступними приєдналися бійці 28-ї ОМБр і вже за лічені хвилини штурм ворога було відбито.
У результаті 5 окупантів ліквідовано, ще 7 отримали поранення, а також знищено 2 автівки та НРК.
"Черговий штурм рашистів провалився завдяки злагодженій роботі підрозділів", - додають бійці у коментарях до відео.
