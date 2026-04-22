Екіпаж "Фокстрот" за одну добу збив 28 "Шахедів" та 2 "Гербери" на суму близько $1 млн. ВIДЕО

Екіпаж "Фокстрот" дивізіону "Паскуди" 1020-го зенітного ракетно-артилерійського полку знищив рекордну кількість БпЛА противника за добу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, воїни застосували дрони-перехоплювачі STING від "Диких шершнів" та знищили 28 російських "Шахедів" і 2 "Гербери".

У результаті бойової роботи збито 30 безпілотників ворога, а сума збитків противника за добу становить близько $1 млн.

