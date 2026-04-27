Дронари спецотряда "Крила ОМЕГИ" сбили 5 "шахедов" и "герберу" во время ночной атаки на Одесщину. ВИДЕО

Группа специального назначения "Лісові Сови" отдельного спецотряда "Крила ОМЕГИ" в ночь на 27 апреля во время одной из атак сбила российские беспилотники над Одесской областью.

Как сообщает Цензор.НЕТ, подразделением было уничтожено 5 вражеских дронов типа "Шахед" и "Гербера" непосредственно на подлете к городу.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Пилоты для перехвата целей использовали дроны-перехватчики STING от "Диких шершнів".

