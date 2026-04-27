Грузовик рашистов с боекомплектом внутри взорвался после удара дрона-камикадзе Сил обороны. ВИДЕО
В сети появились кадры, на которых видно, как российский военный грузовик, загруженный боекомплектом, взорвался после попадания дрона.
Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы Сил обороны поразили технику противника во время движения по логистическому маршруту, применив дрон-камикадзе.
В результате удара произошла детонация боеприпасов, что привело к уничтожению грузовика.
На видео виден масштабный взрыв и горящая техника оккупантов.
до кінця дивись