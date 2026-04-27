Пилот "Феникса" одним дроном ликвидировал 11 оккупантов в грузовике на Гуляйпольском направлении. ВИДЕО
На Гуляйпольском направлении оператор беспилотника из подразделения "Феникс" продемонстрировал исключительную эффективность, уничтожив одним ударом целую группу пехоты противника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время воздушной разведки пилот обнаружил движение вражеского грузовика, который был доверху заполнен личным составом оккупантов.
Не теряя времени, оператор направил дрон-камикадзе точно в цель. В результате попадания и последующей детонации был зафиксирован рекордный результат для одного беспилотника: ликвидировано 11 российских захватчиков, а сам грузовик полностью сожжен.
