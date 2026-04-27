Пілот "Фенікса" одним дроном ліквідував 11 окупантів у вантажівці на Гуляйпільському напрямку. ВIДЕО

На Гуляйпільському напрямку оператор безпілотника з підрозділу "Фенікс" продемонстрував надзвичайну ефективність, знищивши одним ударом цілу групу піхоти противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час повітряної розвідки пілот виявив рух ворожої вантажівки, яка була вщент заповнена особовим складом окупантів.

Не гаючи часу, оператор спрямував дрон-камікадзе точно в ціль. Внаслідок влучання та подальшої детонації було зафіксовано рекордний результат для одного безпілотника: ліквідовано 11 російських загарбників, а саму вантажівку повністю спалено.

Читайте: Біля Гуляйполя РФ активізувала штурми малими групами, але не закріплюється, - Сили оборони півдня

27.04.2026 14:19 Відповісти
Гарно "намісив"... "З гарантією...".
27.04.2026 14:09 Відповісти
...и только писюны по стенам...
27.04.2026 14:08 Відповісти
...и только писюны по стенам...
27.04.2026 14:08 Відповісти
...зає...мєчатєльно...
27.04.2026 17:47 Відповісти
Гарно "намісив"... "З гарантією...".
27.04.2026 14:09 Відповісти
Страйк!!!
27.04.2026 14:18 Відповісти
27.04.2026 14:19 Відповісти
Бінго!!!
27.04.2026 14:19 Відповісти
Орчиці задоволені!!! Хто на новенькава члЄНА для їх ячейкі *********!!?? 9 днів…, 40 днів і нова свайба з виплатами …
27.04.2026 16:27 Відповісти
Брацкая магила.
27.04.2026 14:29 Відповісти
Кацапское мясо против украинских дронов явно не вывозит а обгоревшие тушки ватного скота может и вывезут куда...
27.04.2026 14:33 Відповісти
Як раніше казали,що економіка повинна бути економною. Слава ВСУ, Слава Героям!!!
27.04.2026 14:36 Відповісти
Оце борщу наварив!
27.04.2026 14:41 Відповісти
Дикі тварини будуть в захваті від обіду.
27.04.2026 14:46 Відповісти
Як там у лєрмонтова: "І дронам пролєтать мєшала гора крававих тєл..."))
27.04.2026 14:50 Відповісти
Це страааайк!!!
27.04.2026 14:52 Відповісти
Оце саме тому треба безжально карати отих офіцерів, які дозволяють собі продавати дрони. Які могли би уразити цілі, в не бути джерелом незаконного збагачення посадовців від армії. Ха ха ха.
27.04.2026 15:07 Відповісти
11 друзів **********
27.04.2026 15:36 Відповісти
Джекпот!
27.04.2026 15:42 Відповісти
'Папалнение' везли, нiхто навiть не намогався вистребнуть з кузова. Вiд Альони до Кобзона за три дня!
27.04.2026 15:49 Відповісти
Рожденный хрюкать - прыгать не может!
27.04.2026 17:03 Відповісти
Це оті студенти. Але ж їх попереджали ))))
27.04.2026 17:16 Відповісти
Черговому українському супергерою-респект...
27.04.2026 18:33 Відповісти
Мясовозка
27.04.2026 21:49 Відповісти
 
 