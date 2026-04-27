Пілот "Фенікса" одним дроном ліквідував 11 окупантів у вантажівці на Гуляйпільському напрямку. ВIДЕО

На Гуляйпільському напрямку оператор безпілотника з підрозділу "Фенікс" продемонстрував надзвичайну ефективність, знищивши одним ударом цілу групу піхоти противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час повітряної розвідки пілот виявив рух ворожої вантажівки, яка була вщент заповнена особовим складом окупантів.

Не гаючи часу, оператор спрямував дрон-камікадзе точно в ціль. Внаслідок влучання та подальшої детонації було зафіксовано рекордний результат для одного безпілотника: ліквідовано 11 російських загарбників, а саму вантажівку повністю спалено.

