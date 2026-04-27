Біля Гуляйполя РФ активізувала штурми малими групами, але не закріплюється, - Сили оборони півдня

Російські війська посилили атаки на півдні Запорізької області, однак Сили оборони зривають спроби закріплення противника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

На південь і захід від Гуляйполя російські війська активізували штурмові дії малими групами. Найбільша кількість бойових зіткнень фіксується на відтинку до Залізничного.

"За день фіксуємо найбільше на цій ділянці фронту бойових зіткнень… зокрема біля Залізничного за минулу добу зафіксували вісім бойових зіткнень", - повідомив речник Сил оборони півдня.

Тактика малих груп

За словами Волошина, противник діє невеликими штурмовими групами, використовуючи особливості місцевості.

"Все Залізничне фактично нагадує зараз якесь поле для того, щоб туди заходили штурмові групи. Там є і наші, і ворожі штурмові групи".

Українські військові у відповідь проводять пошуково-ударні та розвідувальні операції, знищуючи противника.

Ворог не може закріпитися

Попри активність, російським силам не вдається утримати позиції або налагодити логістику.

"Ворог не може завести групи закріплення… утриматися в Залізничному, біля Мирного та Чарівного, оскільки Сили оборони його звідти вибивають".

Українські підрозділи продовжують стримувати атаки та не дають противнику розвинути успіх на цьому напрямку.

