Возле Гуляйполя РФ активизировала штурмы небольшими группами, но не закрепляется, - Силы обороны юга

Российские войска усилили атаки на юге Запорожской области, однако Силы обороны срывают попытки противника закрепиться.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

К югу и западу от Гуляйполя российские войска активизировали штурмовые действия небольшими группами. Наибольшее количество боевых столкновений фиксируется на участке до Зализнычного.

"За день фиксируем наибольшее количество боевых столкновений на этом участке фронта… в частности, возле Зализнычного за прошедшие сутки зафиксировали восемь боевых столкновений", - сообщил представитель Сил обороны юга.

Тактика небольших групп

По словам Волошина, противник действует небольшими штурмовыми группами, используя особенности местности.

"Все Зализнычное фактически напоминает сейчас какое-то поле для того, чтобы туда заходили штурмовые группы. Там есть и наши, и вражеские штурмовые группы".

Украинские военные в ответ проводят поисково-ударные и разведывательные операции, уничтожая противника.

Враг не может закрепиться

Несмотря на активность, российским силам не удается удержать позиции или наладить логистику.

"Враг не может завести группы закрепления… удержаться в Зализнычном, возле Мирного и Чаривного, поскольку Силы обороны его оттуда выбивают".

Украинские подразделения продолжают сдерживать атаки и не дают противнику развить успех на этом направлении.

