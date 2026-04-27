Возле Гуляйполя РФ активизировала штурмы небольшими группами, но не закрепляется, - Силы обороны юга
Российские войска усилили атаки на юге Запорожской области, однако Силы обороны срывают попытки противника закрепиться.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.
К югу и западу от Гуляйполя российские войска активизировали штурмовые действия небольшими группами. Наибольшее количество боевых столкновений фиксируется на участке до Зализнычного.
"За день фиксируем наибольшее количество боевых столкновений на этом участке фронта… в частности, возле Зализнычного за прошедшие сутки зафиксировали восемь боевых столкновений", - сообщил представитель Сил обороны юга.
Тактика небольших групп
По словам Волошина, противник действует небольшими штурмовыми группами, используя особенности местности.
"Все Зализнычное фактически напоминает сейчас какое-то поле для того, чтобы туда заходили штурмовые группы. Там есть и наши, и вражеские штурмовые группы".
Украинские военные в ответ проводят поисково-ударные и разведывательные операции, уничтожая противника.
Враг не может закрепиться
Несмотря на активность, российским силам не удается удержать позиции или наладить логистику.
"Враг не может завести группы закрепления… удержаться в Зализнычном, возле Мирного и Чаривного, поскольку Силы обороны его оттуда выбивают".
Украинские подразделения продолжают сдерживать атаки и не дают противнику развить успех на этом направлении.
