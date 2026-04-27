Вантажівка рашистів з боєкомплектом всередині вибухнула після удару дрона-камікадзе Сил оборони. ВIДЕО

У мережі оприлюднили кадри, на яких російська військова вантажівка, завантажена боєкомплектом, вибухнула після влучання дрона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці Сил оборони уразили техніку противника під час руху по логістичному маршруту, застосувавши дрон-камікадзе.

У результаті удару відбулася детонація боєприпасів, що призвело до знищення вантажівки.

На відео видно масштабний вибух і палаючу техніку окупантів.

