Пілоти 422-го полку розтрощили РСЗВ "Торнадо-С" окупантів під час транспортування техніки. ВIДЕО

Бійці 422-го окремого полку безпілотних систем LUFTWAFFE 17-го армійського корпусу знищили російську РСЗВ "Торнадо-С" на Запорізько-Кримському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, екіпажі підрозділу виявили техніку противника під час її транспортування.

Після цього по цілі було завдано прицільного удару, внаслідок чого реактивну систему залпового вогню знищено.

Кадри бойової роботи опубліковані у мережі.

27.04.2026 19:25 Відповісти
Ця херня може на 120 км вискоточними рс стріляти, з БЧ 220 кг - 12 шт. Тобто 2.5 т за залп, з точністю в скільки-то метрів. Чудова робота. Слава ЗСУ!
27.04.2026 19:29
 
 