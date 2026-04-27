Окупант фільмує місце ліквідації своїх поплічників: "Пацаненок молодой остыл. Что-то въ#бало и сложило нах#й полностью все". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому російський окупант фільмує результат результативної атаки українських воїнів на місце дислокації підрозділу армії РФ. Як повідомляє Цензор.НЕТ, загарбники облаштували позиції на другому поверсі багатоповерхової будівлі, сподіваючись на захист бетонних перекриттів, проте внаслідок влучного удару будівлю "склало повністю".

На кадрах видно завали та пожежу на верхніх поверхах. Автор відео констатує загибель своїх поплічників: один окупант був ліквідований під час спроби втекти з будівлі, інші згоріли живцем під уламками.

"Вот, пацаны, на втором этаже пацаны жили, даже не в подвале. Что-то въ#бало, короче, сложило нах#й полностью все. Один, короче, двести, походу убегал и не смог убежать, остальные, короче, сгорели, там наверху все горит нах#й. Вчера только видели, еще живые были. Вот все, один пацаненок молодой остыл, короче. Пацан совсем молодой. Рация села, все, короче, остыл", — коментує автор відео, демонструючи тіло загиблого "молодого пацаненка".

