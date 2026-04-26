Оператори дронів батальйону SIGNUM уразили 10 окупантів FPV-дронами на Лиманщині. ВIДЕО

Пілоти батальйону SIGNUM 59-ї окремої штурмової бригади ліквідували 10 окупантів на Лиманському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори FPV-дронами на оптоволокні виявили групу з 4 загарбників під час їхньої спроби сховатися та одразу уразили ворога.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Також один із російських військових намагався переховуватися у зруйнованій будівлі та відстрілюватися від українського БпЛА, проте був оперативно ліквідований ударом дрона.

Кадрами бойової роботи бійці поділилися у своєму офіційному телеграм-каналі.

