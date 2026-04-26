Оператори дронів батальйону SIGNUM уразили 10 окупантів FPV-дронами на Лиманщині. ВIДЕО

Пілоти батальйону SIGNUM 59-ї окремої штурмової бригади ліквідували 10 окупантів на Лиманському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори FPV-дронами на оптоволокні виявили групу з 4 загарбників під час їхньої спроби сховатися та одразу уразили ворога.

Також один із російських військових намагався переховуватися у зруйнованій будівлі та відстрілюватися від українського БпЛА, проте був оперативно ліквідований ударом дрона.

Кадрами бойової роботи бійці поділилися у своєму офіційному телеграм-каналі.

армія рф (20810) знищення (9966) Донецька область (11043) ЗСУ (8562) дрони (7920) Краматорський район (1170) Лиман (230)
шустрия підарки..
26.04.2026 17:24 Відповісти
А наші дронарі жартівники, майже всі прильоти - в центр приняття рішень поцілили...
26.04.2026 18:56 Відповісти
мабуть спортсмени..але ж життя бентежне)))
26.04.2026 21:00 Відповісти
Бігають як зайці. Можна приглашати іноземних мисливців на сафарі. Полювання на небезпечних тварюк - людожерів .
27.04.2026 04:19 Відповісти
 
 