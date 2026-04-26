1 910 4
Оператори дронів батальйону SIGNUM уразили 10 окупантів FPV-дронами на Лиманщині. ВIДЕО
Пілоти батальйону SIGNUM 59-ї окремої штурмової бригади ліквідували 10 окупантів на Лиманському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори FPV-дронами на оптоволокні виявили групу з 4 загарбників під час їхньої спроби сховатися та одразу уразили ворога.
Також один із російських військових намагався переховуватися у зруйнованій будівлі та відстрілюватися від українського БпЛА, проте був оперативно ліквідований ударом дрона.
Кадрами бойової роботи бійці поділилися у своєму офіційному телеграм-каналі.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Николай Водяной #461390
показати весь коментар26.04.2026 17:24 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Дубрекордс Дубрекордс
показати весь коментар26.04.2026 18:56 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Ирина Александра
показати весь коментар26.04.2026 21:00 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
GICKO_ BANAN
показати весь коментар27.04.2026 04:19 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль