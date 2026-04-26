Екіпаж "Ріко" 92-ї бригади збив 7 "Шахедів" за 3 години бойової роботи. ВIДЕО
Бійці 92-ї окремої штурмової бригади імені Івана Сірка уразили 7 російських "Шахедів" за 3 години бойової роботи.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, екіпаж "Ріко" знищив цілі за допомогою українських дронів-перехоплювачів, не дозволивши їм досягти цілей.
Зазначається, що загалом на рахунку бригади вже близько 90 збитих безпілотників цього типу.
Nika Vesela
26.04.2026 14:53
