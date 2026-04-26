Экипаж "Рико" 92-й бригады сбил 7 "Шахедов" за 3 часа боевой работы. ВИДЕО

Бойцы 92-й отдельной штурмовой бригады имени Ивана Сирко уничтожили 7 российских "Шахедов" за 3 часа боевых действий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, экипаж "Рико" уничтожил цели с помощью украинских дронов-перехватчиков, не дав им достичь целей.

Отмечается, что в общей сложности на счету бригады уже около 90 сбитых беспилотников этого типа.

