Ліквідували 4 рашистів і пораненими дісталися до евакуації: хоробра бойова робота воїнів 225-го ОШП. ВIДЕО

Троє бійців 225-го окремого штурмового полку ліквідували 4 рашистів та самостійно дісталися до точки медичної евакуації, подолавши 18 кілометрів пішки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, військові зазнали поранень унаслідок запеклого бою з військовими РФ, а під час відходу противник продовжував завдавати ударів скидами з дронів, однак воїни не припиняли руху вночі.

Бійців одразу зустріли медики та надали першу медичну допомогу.

Зазначається, що за три тижні перебування на позиціях троє українських захисників знищили загалом 13 окупантів.

Завдяки хоробрості воїнів Збройних сил України у ворога жодних шансів на успіх.

Нашим Воінам щира подяка і респект за дуже небезпечну
роботу ,
але вкрай важливу для Украіни -
це знищення
підлих кацапів на нашій землі 👍🏼🙏🏼❤️
26.04.2026 16:38 Відповісти
Величезна шана та подяка бійцям. Але яким чином вони опинились за 18 км від точки евакуації?
26.04.2026 16:44 Відповісти
Як мобілізують, то узнаєш...
26.04.2026 17:46 Відповісти
Бо "точка евакуації" організується ПОЗА МЕЖАМИ КІЛЛ-ЗОНИ... Чи ти хочеш, щоб евакуаційна група, в "санітарці", під удар дрона потрапила?
26.04.2026 18:44 Відповісти
Я хочу щоб для наших піхотинців вихід на позиції не був квитком в один кінець.
26.04.2026 20:46 Відповісти
І я хочу... Але вплинуть, на це - не можу... Як і ти... ТИ задав питання? Я тобі на нього відповів... Ти "змінив тему"... Я зобов'язаний слідувать за нею - бо тобі так хочеться?
26.04.2026 20:53 Відповісти
Цi три хлопця зайшли i вийшли, хоч i поранети. Вояк на вiдiо каже "треба мати належний настрiй в головi, тодi вийдешь", слухай його. А таксi, нажаль, туди не їде.
26.04.2026 21:21 Відповісти
 
 