Ліквідували 4 рашистів і пораненими дісталися до евакуації: хоробра бойова робота воїнів 225-го ОШП. ВIДЕО

Троє бійців 225-го окремого штурмового полку ліквідували 4 рашистів та самостійно дісталися до точки медичної евакуації, подолавши 18 кілометрів пішки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, військові зазнали поранень унаслідок запеклого бою з військовими РФ, а під час відходу противник продовжував завдавати ударів скидами з дронів, однак воїни не припиняли руху вночі.

Бійців одразу зустріли медики та надали першу медичну допомогу.

Зазначається, що за три тижні перебування на позиціях троє українських захисників знищили загалом 13 окупантів.

Завдяки хоробрості воїнів Збройних сил України у ворога жодних шансів на успіх.

