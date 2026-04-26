Спецпризначенці "Альфи" СБУ ударами FPV-дронів ліквідували понад 2800 окупантів за тиждень. ВIДЕО
Оператори дронів підрозділу "Альфа" СБУ завдали ударів по місцях дислокації живої сили противника по всій лінії бойового зіткнення.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, протягом тижня пілоти за допомогою FPV-дронів ліквідували 2812 окупантів.
Також зазначається, що удари завдавалися по позиціях ворога на різних ділянках фронту.
"Спецпризначенці Центру спеціальних операцій "Альфи" СБУ працюють настільки досконало, що після ураження від ворога залишається один прощальний кадр", - додають воїни у коментарях під відео.
Sergiusz #608631
