Ликвидировали 4 рашистов и ранеными добрались до эвакуации: отважная боевая работа воинов 225-го ОШП. ВИДЕО

Трое бойцов 225-го отдельного штурмового полка уничтожили 4 рашистов и самостоятельно добрались до пункта медицинской эвакуации, преодолев 18 километров пешком.

Как сообщает Цензор.НЕТ, военные получили ранения в результате ожесточенного боя с военными РФ, а во время отхода противник продолжал наносить удары сбросами с дронов, но воины не прекращали движения ночью.

Бойцов сразу встретили медики и оказали первую медицинскую помощь.

Отмечается, что за три недели пребывания на позициях трое украинских защитников уничтожили, в общей сложности, 13 оккупантов.

Благодаря храбрости воинов Вооруженных сил Украины у врага нет никаких шансов на успех.

Нашим Воінам щира подяка і респект за дуже небезпечну
роботу ,
але вкрай важливу для Украіни -
це знищення
підлих кацапів на нашій землі 👍🏼🙏🏼❤️
26.04.2026 16:38 Ответить
Величезна шана та подяка бійцям. Але яким чином вони опинились за 18 км від точки евакуації?
26.04.2026 16:44 Ответить
Як мобілізують, то узнаєш...
26.04.2026 17:46 Ответить
Бо "точка евакуації" організується ПОЗА МЕЖАМИ КІЛЛ-ЗОНИ... Чи ти хочеш, щоб евакуаційна група, в "санітарці", під удар дрона потрапила?
26.04.2026 18:44 Ответить
Я хочу щоб для наших піхотинців вихід на позиції не був квитком в один кінець.
26.04.2026 20:46 Ответить
І я хочу... Але вплинуть, на це - не можу... Як і ти... ТИ задав питання? Я тобі на нього відповів... Ти "змінив тему"... Я зобов'язаний слідувать за нею - бо тобі так хочеться?
26.04.2026 20:53 Ответить
Цi три хлопця зайшли i вийшли, хоч i поранети. Вояк на вiдiо каже "треба мати належний настрiй в головi, тодi вийдешь", слухай його. А таксi, нажаль, туди не їде.
26.04.2026 21:21 Ответить
 
 