Ликвидировали 4 рашистов и ранеными добрались до эвакуации: отважная боевая работа воинов 225-го ОШП. ВИДЕО

Трое бойцов 225-го отдельного штурмового полка уничтожили 4 рашистов и самостоятельно добрались до пункта медицинской эвакуации, преодолев 18 километров пешком.

Как сообщает Цензор.НЕТ, военные получили ранения в результате ожесточенного боя с военными РФ, а во время отхода противник продолжал наносить удары сбросами с дронов, но воины не прекращали движения ночью.

Бойцов сразу встретили медики и оказали первую медицинскую помощь.

Отмечается, что за три недели пребывания на позициях трое украинских защитников уничтожили, в общей сложности, 13 оккупантов.

Благодаря храбрости воинов Вооруженных сил Украины у врага нет никаких шансов на успех.

