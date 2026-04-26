Операторы дронов батальона SIGNUM поразили 10 оккупантов FPV-дронами на Лиманщине. ВИДЕО

Пилоты батальона SIGNUM 59-й отдельной штурмовой бригады уничтожили 10 оккупантов на Лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы FPV-дронов на оптоволокне обнаружили группу из 4 захватчиков во время их попытки скрыться и сразу поразили врага.

Также один из российских военных пытался укрыться в разрушенном здании и отстреливаться от украинского БПЛА, но был оперативно ликвидирован ударом дрона.

Кадрами боевой работы бойцы поделились в своем официальном Telegram-канале.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ликвидировали 4 рашистов и раненые добрались до эвакуации: отважная боевая работа воинов 225-го ОШП. ВИДЕО

Смотрите также: Экипаж "Ріко" 92-й бригады сбил 7 "шахедов" за 3 часа боевой работы. ВИДЕО