Операторы дронов батальона SIGNUM поразили 10 оккупантов FPV-дронами на Лиманщине. ВИДЕО
Пилоты батальона SIGNUM 59-й отдельной штурмовой бригады уничтожили 10 оккупантов на Лиманском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы FPV-дронов на оптоволокне обнаружили группу из 4 захватчиков во время их попытки скрыться и сразу поразили врага.
Также один из российских военных пытался укрыться в разрушенном здании и отстреливаться от украинского БПЛА, но был оперативно ликвидирован ударом дрона.
Кадрами боевой работы бойцы поделились в своем официальном Telegram-канале.
