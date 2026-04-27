Оккупант снимает место гибели своих соратников: "Молодой парень остыл. Что-то въ#бало и сложило нах#й полностью все". ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой российский оккупант снимает на камеру результаты успешной атаки украинских военных на место дислокации подразделения армии РФ. Как сообщает Цензор.НЕТ, захватчики устроили позиции на втором этаже многоэтажного здания, рассчитывая на защиту бетонных перекрытий, однако в результате точного удара здание "сложилось полностью".

На кадрах видны завалы и пожар на верхних этажах. Автор видео констатирует гибель своих соратников: один оккупант был ликвидирован при попытке сбежать из здания, остальные сгорели заживо под обломками.

"Вот, ребята, на втором этаже ребята жили, даже не в подвале. Что-то взорвалось, короче, полностью разрушило все. Один, короче, двести, похоже, убегал и не смог убежать, остальные, короче, сгорели, там наверху все горит. Вчера только видели, еще живые были. Вот все, один пацаненок молодой остыл, короче. Пацан совсем молодой. Рация села, все, короче, остыл", - комментирует автор видео, демонстрируя тело погибшего "молодого пацаненка".

Шкода, що тебе, падло, не роз'їбало разом з "пацаньонком"
показать весь комментарий
27.04.2026 10:12 Ответить
Гарно. Пацаньонок став хорошим рузьким з яким можна вести переговори. Мир настане тільки тоді коли глянеш на Сосію в тепловізор а там нікого не видно
показать весь комментарий
27.04.2026 10:16 Ответить
потім кончені кацапи кажуть - що винні політики, а простой нарід не причом
показать весь комментарий
27.04.2026 10:17 Ответить
щоб ви підари всі остили!
показать весь комментарий
27.04.2026 10:32 Ответить
По всієї кацапії
показать весь комментарий
27.04.2026 10:59 Ответить
Здоровʼя пацаньонку
показать весь комментарий
27.04.2026 10:34 Ответить
сподіваюсь, згоріли живцем, але довго страждали.
показать весь комментарий
27.04.2026 10:41 Ответить
Щось таке гарне прилетіло
показать весь комментарий
27.04.2026 10:45 Ответить
Мальчик маленький в трусиках...
Пацаненок молодой без трусиков...
показать весь комментарий
27.04.2026 11:11 Ответить
Лайк!
показать весь комментарий
27.04.2026 11:15 Ответить
Пацан к успеху шел. Остыл - не фортануло.
показать весь комментарий
27.04.2026 12:44 Ответить
Остив? В пеклі погріється.
показать весь комментарий
27.04.2026 13:06 Ответить
показать весь комментарий
27.04.2026 14:38 Ответить
Ідіоти йдіть ***** з України і жівіт у свому кацапстані, хто вам того не дає...
показать весь комментарий
27.04.2026 15:39 Ответить
Дiйсно лихо яке, будiвля була ще не стара, могла б йще рокiв 50 стояти.
показать весь комментарий
27.04.2026 16:10 Ответить
 
 