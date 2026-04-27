Оккупант снимает место гибели своих соратников: "Молодой парень остыл. Что-то въ#бало и сложило нах#й полностью все". ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой российский оккупант снимает на камеру результаты успешной атаки украинских военных на место дислокации подразделения армии РФ. Как сообщает Цензор.НЕТ, захватчики устроили позиции на втором этаже многоэтажного здания, рассчитывая на защиту бетонных перекрытий, однако в результате точного удара здание "сложилось полностью".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

На кадрах видны завалы и пожар на верхних этажах. Автор видео констатирует гибель своих соратников: один оккупант был ликвидирован при попытке сбежать из здания, остальные сгорели заживо под обломками.

"Вот, ребята, на втором этаже ребята жили, даже не в подвале. Что-то взорвалось, короче, полностью разрушило все. Один, короче, двести, похоже, убегал и не смог убежать, остальные, короче, сгорели, там наверху все горит. Вчера только видели, еще живые были. Вот все, один пацаненок молодой остыл, короче. Пацан совсем молодой. Рация села, все, короче, остыл", - комментирует автор видео, демонстрируя тело погибшего "молодого пацаненка".

