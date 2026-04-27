В Бурятии пьяный "ветеран СВО" умышленно переехал на машине 73-летнюю женщину-коммунальщицу. ВИДЕО
В Бурятии зафиксировано очередное жестокое преступление, совершенное участником так называемой "специальной военной операции" после возвращения с фронта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, "ветеран" за рулем автомобиля умышленно сбил 73-летнюю женщину, которая работала уборщицей. Запись камеры наблюдения свидетельствует, что водитель действовал сознательно: во время движения он резко вывернул руль в сторону пенсионерки, не оставив ей шансов избежать столкновения.
Топ комментарии
+18 Oresta Bartka
показать весь комментарий27.04.2026 09:37 Ответить Ссылка
+13 веселий снайпер
показать весь комментарий27.04.2026 09:42 Ответить Ссылка
+13 saimansay
показать весь комментарий27.04.2026 10:58 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ГОЙДА!
"Демобілізація"...
але ухилитись не вдалось.
Оба вузкоглазі - просто перепутали і навели наклеп на чукчу.
крылодверь.Заслужил.Ас,мля.
Дави их, *****!