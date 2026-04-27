В Бурятии пьяный "ветеран СВО" умышленно переехал на машине 73-летнюю женщину-коммунальщицу. ВИДЕО

В Бурятии зафиксировано очередное жестокое преступление, совершенное участником так называемой "специальной военной операции" после возвращения с фронта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, "ветеран" за рулем автомобиля умышленно сбил 73-летнюю женщину, которая работала уборщицей. Запись камеры наблюдения свидетельствует, что водитель действовал сознательно: во время движения он резко вывернул руль в сторону пенсионерки, не оставив ей шансов избежать столкновения.

