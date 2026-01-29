В российском Кемерово зафиксировано очередное проявление последствий "русского мира", где уголовные преступления становятся легальным билетом на фронт. Как сообщает Цензор.НЕТ, местный житель среди бела дня напал на пожилую женщину, рассчитывая на безнаказанность из-за участия в войне против Украины.

По словам очевидцев, мужчина зашел в магазин, без всяких причин ударил пенсионерку ножом, после чего публично объявил о своих планах.

Детали инцидента:

Нападение на беззащитную: Злоумышленник выбрал жертвой пожилую женщину, нанеся ей ранения прямо в торговом зале.

Мотивация преступника: Сразу после удара нападавший воскликнул: "Все, я поехал на СВО!", давая понять, что рассчитывает на освобождение от уголовной ответственности из-за подписания контракта с Минобороны РФ.

Правовой хаос в РФ: Этот случай наглядно демонстрирует, как российское общество воспринимает новые законы, позволяющие преступникам избегать тюрьмы за участие в агрессии против Украины.

Российские власти фактически создали систему, где совершение тяжкого преступления является "вступительным экзаменом" для получения оружия и отправки на фронт в рядах оккупационных войск.

"Классный русский мир они построили. Вот действительно почему аналогов в мире нет", - комментируют событие пользователи в социальных сетях, отмечая полную деградацию правовой системы РФ.

