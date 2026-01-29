В российском Кемерово мужчина ударил ножом пенсионерку в магазине: "Все, я поехал на СВО! Твари #баные! Христос Воскрес!"

В российском Кемерово зафиксировано очередное проявление последствий "русского мира", где уголовные преступления становятся легальным билетом на фронт. Как сообщает Цензор.НЕТ, местный житель среди бела дня напал на пожилую женщину, рассчитывая на безнаказанность из-за участия в войне против Украины.

По словам очевидцев, мужчина зашел в магазин, без всяких причин ударил пенсионерку ножом, после чего публично объявил о своих планах.

Детали инцидента:

  • Нападение на беззащитную: Злоумышленник выбрал жертвой пожилую женщину, нанеся ей ранения прямо в торговом зале.

  • Мотивация преступника: Сразу после удара нападавший воскликнул: "Все, я поехал на СВО!", давая понять, что рассчитывает на освобождение от уголовной ответственности из-за подписания контракта с Минобороны РФ.

  • Правовой хаос в РФ: Этот случай наглядно демонстрирует, как российское общество воспринимает новые законы, позволяющие преступникам избегать тюрьмы за участие в агрессии против Украины.

Российские власти фактически создали систему, где совершение тяжкого преступления является "вступительным экзаменом" для получения оружия и отправки на фронт в рядах оккупационных войск.

"Классный русский мир они построили. Вот действительно почему аналогов в мире нет", - комментируют событие пользователи в социальных сетях, отмечая полную деградацию правовой системы РФ.

Внимание! Ненормативная лексика!

Звісно, не буде у них проблем з набором м'яса, бо АУЕ на росії рулить.
29.01.2026 13:18 Ответить
Шо таке АУЕ?
29.01.2026 13:30 Ответить
Якщо ви питаєте щиро, то вам пощастило не знати.
29.01.2026 13:32 Ответить
Абревіатура від слів "Арестантский Уклад Един".
29.01.2026 15:29 Ответить
розкидати пляшки та гранати, воно все зробить само
29.01.2026 13:31 Ответить
Треба було щей продавчиню пирнуть
29.01.2026 13:18 Ответить
Він же сказав що її любить. І пригрозив що ніколи не залишить от же щастя привалило
29.01.2026 13:40 Ответить
Ха...Я подумав що він зараз ще треніки зніме та полізе до продавщиці робити ще одного "піхотинця путєна" поки скора не приїхала.
29.01.2026 15:53 Ответить
Він роздівся, щоб мєнти бачили шо він не ваоружон і били не сильно
29.01.2026 16:09 Ответить
То бухарик
29.01.2026 13:22 Ответить
Ця пенсіонерка часом не із славнозвісних загонів *****!? https://www.google.com/amp/s/www.radiosvoboda.org/amp/28602074.html
Якщо так то карма її наздогнала
29.01.2026 13:39 Ответить
більшість - саме з них, відсоток не знаю який, але не менш, ніж 90... це їх остання радість - совок і цар, більш нічого і ніколи не було. А, ще синька... ось і вся радість лаптя
29.01.2026 15:24 Ответить
це про нього співав БєГє ?
29.01.2026 13:43 Ответить
Скрєпно
29.01.2026 13:50 Ответить
Українські черв'яки з нетерпінням чекають на свіжу закуску 😁
29.01.2026 14:23 Ответить
Ждуни з нетерпіння чекають такого асвабажденія скрєпного
29.01.2026 15:14 Ответить
з другої сторони хороше відео для ждунив
29.01.2026 14:39 Ответить
Чарівно...)))
29.01.2026 15:01 Ответить
V principe nada peremirie , no s adnim usloviem , chtob ruskie dali otpusk svaim "malchikam "s peredavoi . Dumaiu rashka zakonchitsa cherez dva tri dnia ....toka gori trupov . 😂
29.01.2026 15:18 Ответить
Точно так же деды воевали во вторую мировую войну, и в СССР и в Европе.
Внуки победителей.
29.01.2026 15:24 Ответить
У деда на бронекатере стояла бочка вина..можно было выпить скока хочешь..главное шоб боевую задачу выполнял...но был один идиот которому показалось мало и он вылез в болгарии на берег...встретил болгарина и потребовал от него вина...тот принес..а русиш матрос сказал что мало и болгара зарезал
29.01.2026 15:42 Ответить
А у нас на військових кидаються. Дебіли одинакові всюди.
29.01.2026 17:42 Ответить
Причому аж цілий підрозділ майорів зі зброєю, могли б надіслати дівчину-пресофіцера та з'ясувати причини конфлікту з зажратим небожителем.
30.01.2026 05:49 Ответить
Обедненные Рабские Вымираты культивируют дух АУЕ
29.01.2026 17:47 Ответить
на болотах все по-прежнему
30.01.2026 08:01 Ответить
 
 