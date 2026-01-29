У російському Кемерово чоловік штрикнув ножем пенсіонерку у магазині: "Все, я поехал на СВО! Твари #баные! Христос Воскрес!"
У російському Кемерові зафіксовано черговий прояв наслідків "русского мира", де кримінальні злочини стають легальним квитком на фронт. Як повідомляє Цензор.НЕТ, місцевий мешканець серед білого дня напав на літню жінку, розраховуючи на безкарність через участь у війні проти України.
За словами очевидців, чоловік зайшов до магазину, без жодних причин вдарив пенсіонерку ножем, після чого привселюдно оголосив про свої плани.
Деталі інциденту:
Напад на беззахисну: Зловмисник обрав жертвою жінку похилого віку, завдавши їй поранення просто у торговельному залі.
Мотивація злочинця: Одразу після удару нападник вигукнув: "Все, я поїхав на СВО!", даючи зрозуміти, що розраховує на звільнення від кримінальної відповідальності через підписання контракту з Міноборони РФ.
Правовий хаос у РФ: Цей випадок наочно демонструє, як російське суспільство сприймає нові закони, що дозволяють злочинцям уникати в'язниці через участь у агресії проти України.
Російська влада фактично створила систему, де скоєння тяжкого злочину є "вступним іспитом" для отримання зброї та відправки на фронт у лавах окупаційних військ.
"Класний русский мір вони побудували. Ось уже справді чому аналогів у світі немає", - коментують подію користувачі в соціальних мережах, наголошуючи на повній деградації правової системи РФ.
Якщо так то карма її наздогнала
Внуки победителей.