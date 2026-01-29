У російському Кемерово чоловік штрикнув ножем пенсіонерку у магазині: "Все, я поехал на СВО! Твари #баные! Христос Воскрес!"

У російському Кемерові зафіксовано черговий прояв наслідків "русского мира", де кримінальні злочини стають легальним квитком на фронт. Як повідомляє Цензор.НЕТ, місцевий мешканець серед білого дня напав на літню жінку, розраховуючи на безкарність через участь у війні проти України.

За словами очевидців, чоловік зайшов до магазину, без жодних причин вдарив пенсіонерку ножем, після чого привселюдно оголосив про свої плани.

Деталі інциденту:

  • Напад на беззахисну: Зловмисник обрав жертвою жінку похилого віку, завдавши їй поранення просто у торговельному залі.

  • Мотивація злочинця: Одразу після удару нападник вигукнув: "Все, я поїхав на СВО!", даючи зрозуміти, що розраховує на звільнення від кримінальної відповідальності через підписання контракту з Міноборони РФ.

  • Правовий хаос у РФ: Цей випадок наочно демонструє, як російське суспільство сприймає нові закони, що дозволяють злочинцям уникати в'язниці через участь у агресії проти України.

Російська влада фактично створила систему, де скоєння тяжкого злочину є "вступним іспитом" для отримання зброї та відправки на фронт у лавах окупаційних військ.

"Класний русский мір вони побудували. Ось уже справді чому аналогів у світі немає", - коментують подію користувачі в соціальних мережах, наголошуючи на повній деградації правової системи РФ.

Увага! Ненормативна лексика!

Звісно, не буде у них проблем з набором м'яса, бо АУЕ на росії рулить.
29.01.2026 13:18 Відповісти
Шо таке АУЕ?
29.01.2026 13:30 Відповісти
Якщо ви питаєте щиро, то вам пощастило не знати.
29.01.2026 13:32 Відповісти
Абревіатура від слів "Арестантский Уклад Един".
29.01.2026 15:29 Відповісти
розкидати пляшки та гранати, воно все зробить само
29.01.2026 13:31 Відповісти
Треба було щей продавчиню пирнуть
29.01.2026 13:18 Відповісти
Він же сказав що її любить. І пригрозив що ніколи не залишить от же щастя привалило
29.01.2026 13:40 Відповісти
Ха...Я подумав що він зараз ще треніки зніме та полізе до продавщиці робити ще одного "піхотинця путєна" поки скора не приїхала.
29.01.2026 15:53 Відповісти
Він роздівся, щоб мєнти бачили шо він не ваоружон і били не сильно
29.01.2026 16:09 Відповісти
То бухарик
29.01.2026 13:22 Відповісти
Ця пенсіонерка часом не із славнозвісних загонів *****!? https://www.google.com/amp/s/www.radiosvoboda.org/amp/28602074.html
Якщо так то карма її наздогнала
29.01.2026 13:39 Відповісти
більшість - саме з них, відсоток не знаю який, але не менш, ніж 90... це їх остання радість - совок і цар, більш нічого і ніколи не було. А, ще синька... ось і вся радість лаптя
29.01.2026 15:24 Відповісти
це про нього співав БєГє ?
29.01.2026 13:43 Відповісти
Скрєпно
29.01.2026 13:50 Відповісти
Українські черв'яки з нетерпінням чекають на свіжу закуску 😁
29.01.2026 14:23 Відповісти
Ждуни з нетерпіння чекають такого асвабажденія скрєпного
29.01.2026 15:14 Відповісти
з другої сторони хороше відео для ждунив
29.01.2026 14:39 Відповісти
Чарівно...)))
29.01.2026 15:01 Відповісти
V principe nada peremirie , no s adnim usloviem , chtob ruskie dali otpusk svaim "malchikam "s peredavoi . Dumaiu rashka zakonchitsa cherez dva tri dnia ....toka gori trupov . 😂
29.01.2026 15:18 Відповісти
Точно так же деды воевали во вторую мировую войну, и в СССР и в Европе.
Внуки победителей.
29.01.2026 15:24 Відповісти
У деда на бронекатере стояла бочка вина..можно было выпить скока хочешь..главное шоб боевую задачу выполнял...но был один идиот которому показалось мало и он вылез в болгарии на берег...встретил болгарина и потребовал от него вина...тот принес..а русиш матрос сказал что мало и болгара зарезал
29.01.2026 15:42 Відповісти
А у нас на військових кидаються. Дебіли одинакові всюди.
29.01.2026 17:42 Відповісти
Причому аж цілий підрозділ майорів зі зброєю, могли б надіслати дівчину-пресофіцера та з'ясувати причини конфлікту з зажратим небожителем.
30.01.2026 05:49 Відповісти
Обедненные Рабские Вымираты культивируют дух АУЕ
29.01.2026 17:47 Відповісти
на болотах все по-прежнему
30.01.2026 08:01 Відповісти
 
 