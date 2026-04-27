У Бурятії п’яний "ветеран СВО" навмисно переїхав автівкою 73-річну жінку-комунальницю. ВIДЕО

У Бурятії зафіксовано черговий жорстокий злочин, вчинений учасником так званої "спеціальної військової операції" після повернення з фронту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, "ветеран" за кермом автомобіля навмисно збив 73-річну жінку, яка працювала прибиральницею. Запис камери спостереження свідчить, що водій діяв свідомо: під час руху він різко викрутив кермо в бік пенсіонерки, не залишивши їй шансів уникнути зіткнення.

