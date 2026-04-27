У Бурятії п’яний "ветеран СВО" навмисно переїхав автівкою 73-річну жінку-комунальницю. ВIДЕО

У Бурятії зафіксовано черговий жорстокий злочин, вчинений учасником так званої "спеціальної військової операції" після повернення з фронту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, "ветеран" за кермом автомобіля навмисно збив 73-річну жінку, яка працювала прибиральницею. Запис камери спостереження свідчить, що водій діяв свідомо: під час руху він різко викрутив кермо в бік пенсіонерки, не залишивши їй шансів уникнути зіткнення.

Хтось здивований?
27.04.2026 09:37 Відповісти
мінус комунальниця.
27.04.2026 09:42 Відповісти
Це та бабка що голосувала за ліліпута та танцювала на виборах...
ГОЙДА!
27.04.2026 10:58 Відповісти
Хтось здивований?
27.04.2026 09:37 Відповісти
Мінуси?
27.04.2026 09:38 Відповісти
мінус комунальниця.
27.04.2026 09:42 Відповісти
так нєкому будет рожать!
27.04.2026 10:38 Відповісти
здивований, що не дитину чи другого хроя
27.04.2026 10:12 Відповісти
Це та бабка що голосувала за ліліпута та танцювала на виборах...
ГОЙДА!
27.04.2026 10:58 Відповісти
там рекрутують людей стільки ж людей, скільки режим хапає на вулицях - близько. 30 тис./міс тільки там щороку демобілізація, тут за 4.2 роки жодної: одна безкінечна брехня
27.04.2026 09:41 Відповісти
А тебе яким боком це стосується, ти вже з дивана зліз
27.04.2026 09:49 Відповісти
Не *****, нема там демобілізації, там навіть бурлєніє, що досі не відпустили тих, кого восени 2022 мобілізували...
27.04.2026 09:52 Відповісти
Не тринди як троць.. зеленський там щороку у 300-400 тис. закінчується контракт
27.04.2026 10:00 Відповісти
У них контракти автоматично продовжуються (власне, як і в нас), про це навіть кацапські воєнкори постійно розповідають...
27.04.2026 10:27 Відповісти
Загугли на сайті їхнього МО "Пример контракта СВО" - 90% солдат в ЗСУ таке б підписали
27.04.2026 10:38 Відповісти
Те, що там іде виплата за підписання контракту - це інше питання...
27.04.2026 10:46 Відповісти
Нема там дємбєля . Бачив є група навіть у Тєлєгі їхня "Путь домой (фейк) " . Я їх правда був під'¡бнув то заблокували .
27.04.2026 10:38 Відповісти
Ой непи*ди...
"Демобілізація"...
27.04.2026 11:04 Відповісти
Гойда!
27.04.2026 09:44 Відповісти
ухилянт-комунальник напав на "групу оповіщення".

але ухилитись не вдалось.
27.04.2026 09:44 Відповісти
мрієш про це?
27.04.2026 10:05 Відповісти
Дай Боже таких дебілів побільше ху....лостану, нехай думають про те, що їх чекає після війни
27.04.2026 09:48 Відповісти
Оце їх СВОшна сутність
27.04.2026 09:50 Відповісти
Андрофаги у повсякденному житті!!
27.04.2026 09:55 Відповісти
Він вийшов з війни, але війна не вийшла з нього... Це така "психологічна установка, в людській свідомості, під впливом тривалого стресу - людина стає "машиною для вбивства" - коли вбивство для неї вже не є чимсь "надлюдським", а просто "механічною дією" - як роздавлення таргана, що потрапив під ноги... Людина, навіть, отримує від цієї дії, психологічне задоволення...
27.04.2026 10:02 Відповісти
Чимсь схоже на те, як рашистський танк на Оболоні у 2022р. переїхав легковик. Теж цілеспрямовано розвернувся та наїхав. Бідний водій чудом зостався живий
27.04.2026 10:13 Відповісти
ліліпут у 2022 році бомбив мирні багатоповерхівки в оточенному Маріуполі просто ради забави.
27.04.2026 11:02 Відповісти
То був не рашистський! Кацапи туди не дійшли... Нажаль так "званий френдіфаєр"...
27.04.2026 11:10 Відповісти
Нічого порядки наводити. НАстаяШШій гЄрой ЄсвЄо повинен жити в лайні.
27.04.2026 10:15 Відповісти
Триппл страйк
27.04.2026 10:16 Відповісти
Однако плохой із таксіста ахотнік - єслє би чукча руль нє вивєрнул - ушла би старушка (с)
27.04.2026 10:31 Відповісти
"Двері б не відчинив"
27.04.2026 10:51 Відповісти
Виявляється анєкдот про бурята а не чукчу.
Оба вузкоглазі - просто перепутали і навели наклеп на чукчу.
27.04.2026 11:03 Відповісти
Чисто
27.04.2026 10:47 Відповісти
Чарівно...
27.04.2026 11:01 Відповісти
Скрєпно
27.04.2026 11:06 Відповісти
так само ці виродки-окупанти, тільки вже зовсім безкарно, поводяться на сплюндрованих ними же українських землях, від розмінованого зелями-дермаками-верещучками Чонгару-Криму до зруйнованого, і через цЕ у тому числі, Маріуполя-Лугандонії..
27.04.2026 11:35 Відповісти
а що йому буде? сяде у в'язницю та занову піде на сво....
27.04.2026 11:52 Відповісти
Він білочку об'їзжав, тільки і всього.
27.04.2026 11:55 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ayLMz1mK22c "Чем больше сдадим, тем лучше". Отрывок из фильма "Джентльмены удачи" (1971)
27.04.2026 11:57 Відповісти
Не може цього бути, щоб "скрєпний асвабадітєль" таке утнув - це явно НАТОвський солдат, "адназначна"!
27.04.2026 11:59 Відповісти
Бухая бабка бросилась под колеса ветерану и герою расии!!,😏😉
27.04.2026 12:00 Відповісти
Ай,маладэц!Лепи еще одну сбитую бабку на крыло дверь.Заслужил.Ас,мля.
27.04.2026 12:05 Відповісти
Таким комунальщицам нет места на дорогах Бурятии!
Дави их, *****!
27.04.2026 12:53 Відповісти
Це ж як бабці жилось в тій бурятії що вона в 73 роки мусила працювати фізично комунальницею... Її вбили бідність, латентна зневага в ********** до працюючих "лохів".
27.04.2026 13:43 Відповісти
 
 