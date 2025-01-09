Росіянин із Улан-Уде в однострої армії РФ намагається російською мовою пояснити перспективи західних країн: "Американское и НАТО - все х#йня. Россия самый главный". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому росіянин із Улан-Уде в однострої армії РФ намагається російською мовою передати вітання своїм близьким, землякам.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окрім того мешканець Бурятії розповідає про сумні перспективи західних країн і майбутню перемогу Росії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український медик свариться і надає допомогу полоненому росіянину: "Бурятина, сука. Якутамать, блін". ВIДЕО