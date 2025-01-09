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Росіянин із Улан-Уде в однострої армії РФ намагається російською мовою пояснити перспективи західних країн: "Американское и НАТО - все х#йня. Россия самый главный". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому росіянин із Улан-Уде в однострої армії РФ намагається російською мовою передати вітання своїм близьким, землякам.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окрім того мешканець Бурятії розповідає про сумні перспективи західних країн і майбутню перемогу Росії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український медик свариться і надає допомогу полоненому росіянину: "Бурятина, сука. Якутамать, блін". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17526) війна (1408) Бурятія (40)


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Топ коментарі
+46
типичный руский, ценитель пушкина и достоевского.
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09.01.2025 10:24
+35
Нічого... "Лікбез", у вигляді "Хаймарса", скоро прилетить... Хай не переживає...
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09.01.2025 10:25
+34
московська орда не міняється століттями - буряти, якути, калмики, корейці, башкіри, татари, оце ті самі "ісконно русскіє" курви, насправді нашадки ординських ханів. Тупе загарбницьке стадо, яке в своєму житті унітаз та пралку бачило лише в рекламі.
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09.01.2025 10:35
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Примитивная психологическая конструкция - я-то гавно, но Расия великая - значит и я маленько великий!
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09.01.2025 18:50 Відповісти
лад нема, вдові дадуть дідовську "пабєда" , підрихтують, підкрасять ))
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09.01.2025 18:51 Відповісти
Та яка "побєда"? У нас чоловік продав дідову "Побєду", кілька років тому - купив собі квартиру в центрі міста, і "Мерседес"! Це ж "антикваріат"!
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10.01.2025 07:45 Відповісти
своей бабушке рассказывай эти сказки!
Opel Kapitan с которого "победа" содрана - это антиквариат!
а "победа" - это унылый кусок ржавого гавна
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10.01.2025 08:45 Відповісти
Той "кусок ржавого гавна" зараз їздить по Києву... Нема ніякої "іржі" - всі деталі, перед фарбуванням, вкриті були антикорозійним покриттям... Машина була "подарункова", з перших випусків.
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10.01.2025 09:05 Відповісти
....узькій мір.
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09.01.2025 20:25 Відповісти
Ху№ня ? Ху№ня - а - а !...
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09.01.2025 20:31 Відповісти
Я так понял пошла деградация превращение , а это был наверное кацапский Медведев , а может и Лавров, быстро действует карма...
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09.01.2025 23:15 Відповісти
Це червонопузий корейський комісар🤣🤣🤣⚰️🇰🇵⚰️
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10.01.2025 09:11 Відповісти
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