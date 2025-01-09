Росіянин із Улан-Уде в однострої армії РФ намагається російською мовою пояснити перспективи західних країн: "Американское и НАТО - все х#йня. Россия самый главный". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому росіянин із Улан-Уде в однострої армії РФ намагається російською мовою передати вітання своїм близьким, землякам.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, окрім того мешканець Бурятії розповідає про сумні перспективи західних країн і майбутню перемогу Росії.
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+46 Urs
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+35 Яр Холодний
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+34 kelt kant
показати весь коментар09.01.2025 10:35
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Opel Kapitan с которого "победа" содрана - это антиквариат!
а "победа" - это унылый кусок ржавого гавна