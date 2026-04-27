Пилоты 422-го полка разгромили РСЗО "Торнадо-С" оккупантов во время транспортировки техники. ВИДЕО
Бойцы 422-го отдельного полка беспилотных систем LUFTWAFFE 17-го армейского корпуса уничтожили российскую РСЗО "Торнадо-С" на Запорожско-Крымском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, экипажи подразделения обнаружили технику противника во время ее транспортировки.
После этого по цели был нанесен прицельный удар, в результате чего реактивная система залпового огня была уничтожена.
Кадры боевых действий опубликованы в сети.
