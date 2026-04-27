Пилоты 422-го полка разгромили РСЗО "Торнадо-С" оккупантов во время транспортировки техники. ВИДЕО

Бойцы 422-го отдельного полка беспилотных систем LUFTWAFFE 17-го армейского корпуса уничтожили российскую РСЗО "Торнадо-С" на Запорожско-Крымском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, экипажи подразделения обнаружили технику противника во время ее транспортировки.

После этого по цели был нанесен прицельный удар, в результате чего реактивная система залпового огня была уничтожена.

Кадры боевых действий опубликованы в сети.

армия РФ (22613) уничтожение (9670) Запорожская область (4281) ВСУ (7563) РСЗО (274) дроны (6915) Силы беспилотных систем (458)
27.04.2026 19:25
Ця херня може на 120 км вискоточними рс стріляти, з БЧ 220 кг - 12 шт. Тобто 2.5 т за залп, з точністю в скільки-то метрів. Чудова робота. Слава ЗСУ!
