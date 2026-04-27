Дронарі спецзагону "Крила ОМЕГИ" збили 5 "Шахедів" і "Герберу" під час нічної атаки на Одещину. ВIДЕО
Група спеціального призначення "Лісові Сови" окремого спецзагону "Крила ОМЕГИ" у ніч на 27 квітня під час однієї з атак збила російські безпілотники над Одещиною.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, за допомогою підрозділу було знищено 5 ворожих дронів типу "Шахед" та "Гербера" безпосередньо на підльоті до міста.
Пілоти для перехоплення цілей використовували дрони-перехоплювачі STING від "Диких шершнів".
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль