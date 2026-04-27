Дронарі спецзагону "Крила ОМЕГИ" збили 5 "Шахедів" і "Герберу" під час нічної атаки на Одещину. ВIДЕО

Група спеціального призначення "Лісові Сови" окремого спецзагону "Крила ОМЕГИ" у ніч на 27 квітня під час однієї з атак збила російські безпілотники над Одещиною.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за допомогою підрозділу було знищено 5 ворожих дронів типу "Шахед" та "Гербера" безпосередньо на підльоті до міста.

Пілоти для перехоплення цілей використовували дрони-перехоплювачі STING від "Диких шершнів".

