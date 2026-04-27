Бойцы "АХІЛЛЕС" поразили РЛС "Каста-2Е" - ключевой элемент ПВО рашистов в Белгородской области. ВИДЕО
Экипажи 429-й бригады "АХІЛЛЕС" поразили российскую радиолокационную станцию "Каста-2Е" в населенном пункте Волотово Белгородской области, примерно в 80 км от государственной границы Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, эта РЛС является важным элементом системы противовоздушной обороны противника.
Отмечается, что РЛС "Каста-2Е" способна обнаруживать и сопровождать до 200 целей в радиусе до 150 км, в частности воздушные объекты на сверхнизких высотах.
Фактически система выполняет функцию "глаз" российской ПВО, обеспечивая раннее обнаружение самолетов, ракет и беспилотников, что делает ее приоритетной целью для поражения.
