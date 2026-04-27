Бойцы "АХІЛЛЕС" поразили РЛС "Каста-2Е" - ключевой элемент ПВО рашистов в Белгородской области. ВИДЕО

Экипажи 429-й бригады "АХІЛЛЕС" поразили российскую радиолокационную станцию "Каста-2Е" в населенном пункте Волотово Белгородской области, примерно в 80 км от государственной границы Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, эта РЛС является важным элементом системы противовоздушной обороны противника.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Отмечается, что РЛС "Каста-2Е" способна обнаруживать и сопровождать до 200 целей в радиусе до 150 км, в частности воздушные объекты на сверхнизких высотах.

Фактически система выполняет функцию "глаз" российской ПВО, обеспечивая раннее обнаружение самолетов, ракет и беспилотников, что делает ее приоритетной целью для поражения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пилоты 429-й бригады "Ахиллес" уничтожили редкую машину "ИМР-3" и сожгли УАЗ со штурмовиками внутри

Смотрите также: Экипаж "Рубін" 1020-го полка сбил реактивный "Шахед" перехватчиками STING. ВИДЕО

27.04.2026 22:51 Ответить
Бінго!
27.04.2026 22:51 Ответить
Українці, провели оркам ДІЄВИЙ кастинг!!
В урядовому кварталі, теж є група осіб, яка чекає на кастинг від Українців …. з 2019 року!!
28.04.2026 00:20 Ответить
Цікаво - а чому били саме по антенній системі, а не по операторському КУНГу?
28.04.2026 09:15 Ответить
 
 