Бойцы "АХІЛЛЕС" поразили РЛС "Каста-2Е" - ключевой элемент ПВО рашистов в Белгородской области. ВИДЕО

Экипажи 429-й бригады "АХІЛЛЕС" поразили российскую радиолокационную станцию "Каста-2Е" в населенном пункте Волотово Белгородской области, примерно в 80 км от государственной границы Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, эта РЛС является важным элементом системы противовоздушной обороны противника.

Отмечается, что РЛС "Каста-2Е" способна обнаруживать и сопровождать до 200 целей в радиусе до 150 км, в частности воздушные объекты на сверхнизких высотах.

Фактически система выполняет функцию "глаз" российской ПВО, обеспечивая раннее обнаружение самолетов, ракет и беспилотников, что делает ее приоритетной целью для поражения.

