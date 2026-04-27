Прикордонники бригади "Гарт" відбили спроби прориву ворога на Харківщині та ліквідували 34 окупантів. ВIДЕО

Прикордонники бригади "Гарт" минулого тижня відбили активні спроби противника прорватися через державний кордон на півночі Харківщини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, найзапекліші бої тривали в районах Бударки та Землянки, де ворог діяв малими піхотними групами за підтримки дронів і артилерії.

Розвідувально-ударні групи БпЛА зустріли загарбників ще на підступах до позицій.

У результаті бойової роботи ліквідовано 34 окупантів, 18 поранено, ще одного взято в полон.

Такий приємний кацапоріз на ніч.
27.04.2026 23:27 Відповісти
Заземлені кацапські чорти ,
чудово піднімають настрій украінців
27.04.2026 23:33 Відповісти
Прелесно! Просто прелесно і заспокоює!!
Прилетіли птахи України, і московіти відлетіли до пригожина!!
28.04.2026 00:12 Відповісти
те саме викладають кацапи
28.04.2026 09:59 Відповісти
 
 