2 017 4
Прикордонники бригади "Гарт" відбили спроби прориву ворога на Харківщині та ліквідували 34 окупантів. ВIДЕО
Прикордонники бригади "Гарт" минулого тижня відбили активні спроби противника прорватися через державний кордон на півночі Харківщини.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, найзапекліші бої тривали в районах Бударки та Землянки, де ворог діяв малими піхотними групами за підтримки дронів і артилерії.
Розвідувально-ударні групи БпЛА зустріли загарбників ще на підступах до позицій.
У результаті бойової роботи ліквідовано 34 окупантів, 18 поранено, ще одного взято в полон.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
чудово піднімають настрій украінців
Прилетіли птахи України, і московіти відлетіли до пригожина!!