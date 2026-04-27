Пограничники бригады "Гарт" отразили попытки прорыва врага на Харьковщине и ликвидировали 34 оккупанта. ВИДЕО

Пограничники бригады "Гарт" на прошлой неделе отразили активные попытки противника прорваться через государственную границу на севере Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, самые ожесточенные бои продолжались в районах Бударки и Землянки, где враг действовал небольшими пехотными группами при поддержке дронов и артиллерии.

Разведывательно-ударные группы БПЛА встретили захватчиков еще на подступах к позициям.

В результате боевых действий ликвидировано 34 оккупанта, 18 ранено, еще один взят в плен.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы "АХІЛЛЕС" поразили РЛС "Каста-2Е" - ключевой элемент ПВО рашистов в Белгородской области. ВИДЕО

Смотрите также: Экипаж "Рубін" 1020-го полка сбил реактивный "шахед" перехватчиками STING. ВИДЕО