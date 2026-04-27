Пограничники бригады "Гарт" отразили попытки прорыва врага на Харьковщине и ликвидировали 34 оккупанта. ВИДЕО
Пограничники бригады "Гарт" на прошлой неделе отразили активные попытки противника прорваться через государственную границу на севере Харьковской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, самые ожесточенные бои продолжались в районах Бударки и Землянки, где враг действовал небольшими пехотными группами при поддержке дронов и артиллерии.
Разведывательно-ударные группы БПЛА встретили захватчиков еще на подступах к позициям.
В результате боевых действий ликвидировано 34 оккупанта, 18 ранено, еще один взят в плен.
чудово піднімають настрій украінців
Прилетіли птахи України, і московіти відлетіли до пригожина!!