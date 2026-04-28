Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 327 640 осіб (+810 за добу), 11 892 танки, 40 771 артсистема, 24 483 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 327 640 осіб (+810 за добу), 11 892 танки, 40 771 артсистема, 24 483 ББМ.

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 327 640 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Втрати російської армії

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.04.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1 327 640 (+1 180) осіб
  • танків – 11 892 (+0) од.
  • бойових броньованих машин – 24 483 (+16) од.
  • артилерійських систем / artillery systems – 40 771 (+34) од.
  • РСЗВ – 1 755 (+2) од.
  • засоби ППО – 1 354 (+0) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 350 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 260 258 (+1 039) од.
  • крилаті ракети – 4 579 (+0) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 91 986 (+276) од.
  • спеціальна техніка  – 4 141 (+5) од.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мінус 9 квадроциклів та 10 рашистів на Вовчанському напрямку: бойова робота дронарів 57-ї бригади. ВIДЕО

Втрати ворога 27 квітня

+19
Минув 4451 день москальсько-української війни.
333!!! одиниці знищеної техніки та 1180! чумардосів за день.
Логістика, спецтехніка та броня супер, але без танчиків, арта норм.
БПЛА перевалилаи за 260 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 327 000 це більше ніж все населення Володимирської області.
28.04.2026 08:49 Відповісти
+10
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
28.04.2026 08:06 Відповісти
+8
У заголовку і в тексті різні цифри, редактор ще не похмелився.
28.04.2026 07:32 Відповісти
"Шеф! Все прапало! Гипс снимают!"
Васю! Так, може, відразу здаться - як пропонував "Кац", у "Невловимих месниках"? Брак у *********** - це цілком допустимо, при масовому виробництві ***********, в умовах війни... До цих пір знаходять нерозірвані снаряди не те що ІІ Світової - а, навіть Першої... І у Франції, і у Бельгії, і у нас. Он, торік, у Молдові, на березі Дністра, вимило снаряд подібний... А я особисто, у 2021 році, гриби збираючи, знайшов у лісі, під Черніговом, гранату Ф-1, з проржавілим запалом...
А тут треба враховувать і діяльність засобів РЕБ... І ще не відомо, чиїх там дронів дронів більше - наших, чи кацапських... (Сказано було, професором Преображенським, у "Собачому серці" - "Не читайте, перед обедом, советских газет, чтоб не испортить пищеварение...") Чи ти саме сам і пишеш ці "савєцькі газети"? Тоді тебе можна зрозуміть...
28.04.2026 07:32 Відповісти
Кац пропонував здатись у фільмі "на Дерибасівській хороша погода, на Брайтон-Біч знову йдуть дощі".
28.04.2026 09:38 Відповісти
Та ну?!!! А, може, все-таки, в "Невловимих месниках"? Епізод у шинку...
28.04.2026 10:03 Відповісти
Та ні !
28.04.2026 10:19 Відповісти
Ну, що - "Та ні!"... Якщо так воно і є... Роль Каца грав Армен Джигарханян...
28.04.2026 10:22 Відповісти
Армен Джигарханян у "Невловимих месниках" грав штабс-капітана Овєчкіна.
28.04.2026 11:09 Відповісти
Овєчкіна він грав у "Нових пригодах невловимих"... Не плутай ПЕРШИЙ фільм, з його ПРОДОВЖЕННЯМ...
28.04.2026 11:11 Відповісти
Сперечайся зі ШІ:
У фільмах про «невловимих» Армен Джигарханян зіграв роль білогвардійського контррозвідника - штабс-капітана Петра Сергійовича Овечкіна.
Википедия +1

Важливо зазначити, що актор з'являється не в першій частині трилогії («Невловимі месники»), а в двох наступних:

«Нові пригоди невловимих» (1968).«Корона Російської імперії, або Знову невловимі» (1971).
Wikipedia
Його персонаж запам'ятався глядачам як розумний, витончений і небезпечний противник головних героїв.
28.04.2026 11:21 Відповісти
Ну так подивися ПЕРШУ частину... А потім лізь сперечаться...
28.04.2026 11:26 Відповісти
Сперечайся зі ШІ!
Армен Джигарханян не грав у першому фільмі «Невловні месники» (1966).
Facebook

Він приєднався до акторського складу лише у другій частині трилогії - фільмі «Нові пригоди невловних» (1968), де виконав роль одного з головних антагоністів - штабс-капітана Петра Сергійовича Овечкіна. Цей персонаж згодом з'явився і в завершальній частині, «Корона Російської імперії, або Знову невловні».
Википедия +2

Бажаєте дізнатися більше про інших акторів першого фільму чи про долю персонажа Овечкіна в наступних частинах?
28.04.2026 11:44 Відповісти
Хоча була впевнена, але перепитала ші і він погодився зі мною . То була мафія емігрантів під керівництвом артиста(М'ягков). Так, Каца грав Джигарханян.
29.04.2026 08:33 Відповісти
"То хай буде гречка..."
29.04.2026 08:44 Відповісти
Уважніше треба читати новину. Там мова йшла про 2000 верифікованих журналістами кисчан.
28.04.2026 07:48 Відповісти
Щось "малавата" "жмурів"... Одне з двох - або резерви вичерпались, і вони їх поповнюють - тому зменшили інтенсивність атак, або дійсно, вітрюгани, в останні дні, утруднили використання дронів...
28.04.2026 07:20 Відповісти
саме так...https://earth.nullschool.net/ru/#current/wind/isobaric/1000hPa/orthographic=27.20,50.39,2687/loc=30.798,46.591 вітрюган тому дивись ББМ, логістику і ескаватори..ну і зменшення бпла відповідно
28.04.2026 08:31 Відповісти
Якщо брати до уваги тільки цей рік - січень 31 170, лютий 26 090 (був би "повноцінним", а не 28 діб також було б під трицятку), березень 31 960, квітень на зараз 28 910 ще три доби, так що потенційно квітень може виявитись самим "врожайним", одне зрозуміло - Казань (1 330 000) буде в квітні.
28.04.2026 09:40 Відповісти
- Калян! А сколько раз в месяц, ты "бухаешь"?
- В зависимасти ат месяца... Или 30, или 31 раз...
- А в феврале? Там же толька 28 дней!...
- А февраль у меня, месяц "разгрузочный"...

От і у нас лютий - "розгрузочний"...
28.04.2026 09:50 Відповісти
- Бабусю ви такий живчик, та й виглядаєте гарно. Скільки вам років?
- У червні буде 89.
- Як вам це вдалося?
- Раз на рік я влаштовую стресовий алкогольний день.
- І скільки ви випиваєте в цей день?
- В цей день я не п'ю...
28.04.2026 10:02 Відповісти
У заголовку і в тексті різні цифри, редактор ще не похмелився.
28.04.2026 07:32 Відповісти
810 було вчора. Копі-пасте працює.
28.04.2026 09:02 Відповісти
Неодноразово заявлялось про знищення двох ворожих десантних кораблів в Криму ,де вони ?
28.04.2026 07:47 Відповісти
Вони не знищені, вони пошкоджені
28.04.2026 08:06 Відповісти
Бурління в раша-ЗМІ з приводу https://x.com/DimaKarpenkoUA/status/2043630624481710174?s=20 історії пілота дронів Клімова:

28.04.2026 08:19 Відповісти
Ніде так не брешуть як під час війни - на виборах - після полювання - Бісмарк
28.04.2026 08:37 Відповісти
Це все минуле.
Зараз брехня - норма життя - не парся зі своїм бісмарком.
28.04.2026 10:26 Відповісти
28.04.2026 08:50 Відповісти
Арта квітень на зараз 1 602, місячний рекорд 1 644 - так що, завтра чи післязавтра буде оновлення?
28.04.2026 09:45 Відповісти
Ну динаміка втрат в них теж знижується.
28.04.2026 10:11 Відповісти
 
 