Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 327 640 осіб (+810 за добу), 11 892 танки, 40 771 артсистема, 24 483 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 327 640 осіб (+810 за добу), 11 892 танки, 40 771 артсистема, 24 483 ББМ.
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 327 640 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Втрати російської армії
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.04.26 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 327 640 (+1 180) осіб
- танків – 11 892 (+0) од.
- бойових броньованих машин – 24 483 (+16) од.
- артилерійських систем / artillery systems – 40 771 (+34) од.
- РСЗВ – 1 755 (+2) од.
- засоби ППО – 1 354 (+0) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 350 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 260 258 (+1 039) од.
- крилаті ракети – 4 579 (+0) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 91 986 (+276) од.
- спеціальна техніка – 4 141 (+5) од.
Васю! Так, може, відразу здаться - як пропонував "Кац", у "Невловимих месниках"? Брак у *********** - це цілком допустимо, при масовому виробництві ***********, в умовах війни... До цих пір знаходять нерозірвані снаряди не те що ІІ Світової - а, навіть Першої... І у Франції, і у Бельгії, і у нас. Он, торік, у Молдові, на березі Дністра, вимило снаряд подібний... А я особисто, у 2021 році, гриби збираючи, знайшов у лісі, під Черніговом, гранату Ф-1, з проржавілим запалом...
А тут треба враховувать і діяльність засобів РЕБ... І ще не відомо, чиїх там дронів дронів більше - наших, чи кацапських... (Сказано було, професором Преображенським, у "Собачому серці" - "Не читайте, перед обедом, советских газет, чтоб не испортить пищеварение...") Чи ти саме сам і пишеш ці "савєцькі газети"? Тоді тебе можна зрозуміть...
Зараз брехня - норма життя - не парся зі своїм бісмарком.
333!!! одиниці знищеної техніки та 1180! чумардосів за день.
Логістика, спецтехніка та броня супер, але без танчиків, арта норм.
БПЛА перевалилаи за 260 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 327 000 це більше ніж все населення Володимирської області.