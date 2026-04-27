Пилоты бригады "Спартан" поразили грузовик с российской пехотой в глубоком тылу на Донетчине. ВИДЕО

Операторы БПЛА батальона Black Sky бригады "Спартан" поразили в глубоком тылу грузовик с живой силой противника в населенном пункте Пески вблизи Донецка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, это уже не первый боевой вылет дронов-камикадзе подразделения в тыл врага.

Также бойцы добавляют, что во время каждой такой операции оккупанты теряют технику и личный состав.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дронари спецотряда "Крила ОМЕГИ" сбили 5 "шахедов" и "Герберу" во время ночной атаки на Одесскую область. ВИДЕО

Смотрите также: Грузовик рашистов с боекомплектом внутри взорвался после удара дрона-камикадзе Сил обороны. ВИДЕО