РФ застосовує мотоцикли та багі для штурмів на Олександрівському напрямку, - Сили оборони півдня

Ворог використовує мотоцикли, багі та легку техніку для штурмів на Олександрівському напрямку. Усі малі групи знищуються українськими силами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеефірі розповів речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин.

За його словами, зараз малі групи ворога намагаються зайти у Великомихайлівський ліс - це чималий лісовий масив на Дніпропетровщині.

Саме там ворог намагається захопити якийсь плацдарм, щоб звідти продовжувати свої штурмові дії в напрямку Покровського, та в напрямку інших населених пунктів Дніпропетровщини. Однак всі ці групи штурмовиків знищують.

"В більшості випадків це двійки, трійки, четвірки. Декілька спроб було організації таких мотоштурмів. Із застосуванням мотоциклів, квадроциклів, легкої автомобільної техніки, яку вони переобладнують під такі багі. Чи, наприклад, навіть був випадок, коли автобусу просто вверх зрізали. Намагались на ньому везти десант", - зазначив речник Сил оборони Півдня України.



За даними Генштабу, на Олександрівському напрямку минулої доби противник атакував шість разів у районах населених пунктів Олександроград, Новогригорівка та у бік Вербового, Єгорівки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ утримують ініціативу на Олександрівському напрямку: визволено 12 населених пунктів, - 148 ОАБр