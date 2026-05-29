ВСУ добиваются успехов на Александровском направлении, враг потерял не менее 46 км², - DeepState

Аналитический проект DeepState подтвердил информацию Генерального штаба ВСУ об успехах украинских военных на Александровском направлении. Силы обороны освободили территорию вблизи Новоселовки в Днепропетровской области.

Освобождение территорий

Так, ВСУ освободили в Днепропетровской области территорию вблизи Новоселовки рядом с административной границей с Донецкой областью. Украинские военные также проводят зачистки от врага вблизи Вороного, Сичневого, Поддубного, Толстого, Новохатского и Зеленого Гая.

В DeepState добавили, что в результате действий Сил обороны российская армия потеряла не менее 46 квадратных километров территории.

Что предшествовало?

Напомним, в конце марта главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский сообщил, что на Александровском направлении продолжается контрнаступательная операция, и по состоянию на 9 марта украинские военные восстановили контроль над 400 кв. км территории.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский встретился с военными 31-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Леонида Ступницкого, которая держит оборону на Александровском направлении.

