1 879 12

ВСУ добиваются успехов на Александровском направлении, враг потерял не менее 46 км², - DeepState

Продвижение Сил обороны на Александровском направлении
Фото: Мапа DeepState

Аналитический проект DeepState подтвердил информацию Генерального штаба ВСУ об успехах украинских военных на Александровском направлении. Силы обороны освободили территорию вблизи Новоселовки в Днепропетровской области.

Об этомсообщили аналитики проекта, информирует Цензор.НЕТ.

Освобождение территорий

Так, ВСУ освободили в Днепропетровской области территорию вблизи Новоселовки рядом с административной границей с Донецкой областью. Украинские военные также проводят зачистки от врага вблизи Вороного, Сичневого, Поддубного, Толстого, Новохатского и Зеленого Гая.

В DeepState добавили, что в результате действий Сил обороны российская армия потеряла не менее 46 квадратных километров территории.

Что предшествовало?

  • Напомним, в конце марта главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский сообщил, что на Александровском направлении продолжается контрнаступательная операция, и по состоянию на 9 марта украинские военные восстановили контроль над 400 кв. км территории.
  • Ранее президент Украины Владимир Зеленский встретился с военными 31-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Леонида Ступницкого, которая держит оборону на Александровском направлении.

Запорожская область Донецкая область боевые действия контрнаступление Днепропетровская область DeepState
Топ комментарии
А ні х..я собі просування!
29.05.2026 16:35 Ответить
Зараз набігуть підсвинки кацапчики і почнуть скиглити, що це все фігня, що треба здаватися і що всё пропало.
29.05.2026 16:39 Ответить
Ще один патріот в екзилі ,так не сиди в Німеччині а повертайся мобілізуйся і воюй.хто тобі недає.
29.05.2026 17:09 Ответить
Що ви, що ви. Такий же зрадойоб як і ви. Все пропало, зелений все вкрав, ткц людожери. Так краще?
29.05.2026 17:18 Ответить
Ти краще заткни свою пельку ,втік до Німеччини .сиди там і не гавчи і без тебе розберемось ,хто з нас зрадойоб - я -той хто залишився в Україні ,чи ти - той що втік до Німеччини.
29.05.2026 17:24 Ответить
Ви молодєц. Тримайтеся, вбивайте русню, бо для тих хто залишився в Україні, немає нічого кращого, ніж дохла русня.
29.05.2026 17:32 Ответить
не переймайтеся окопним патіотам. відкрию секрет, це шароварне само під купленою бронькою. у солдата з передової часу не те що на пости, на читання говно-ресурсів можливостей і бажання немає
29.05.2026 17:43 Ответить
Коли в Україну повернешся, а сховався під спідницею в Німеччині і гавкаєш звідти?

Весь результат цих 9 на 5 км фактично одне село, необхідно оцінювати на кількості втрат який понесли ми при визволенні, на Курщині колись також гарно починали, але потім стільки підрозділів там загубили, що в результаті втратили багато іншої території, тому що не було чим обороняти.
29.05.2026 17:26 Ответить
Звичайно ви праві. Треба здаватися. Доставайте будьоновку. Власть больше нє міняєтся.
29.05.2026 17:30 Ответить
Ти не маєш взагалі морального права щось розповідати комусь що робити, тому що втік за кордон і покинув країну в складний час.
29.05.2026 17:38 Ответить
Ну звичайно, тільки ви можете срати і скиглити на цензорі. Це привілеї тих, хто залишився в Україні і чекає на парашу.
29.05.2026 17:44 Ответить
Слава ЗСУ !!!
29.05.2026 17:20 Ответить
 
 