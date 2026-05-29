ВСУ добиваются успехов на Александровском направлении, враг потерял не менее 46 км², - DeepState
Аналитический проект DeepState подтвердил информацию Генерального штаба ВСУ об успехах украинских военных на Александровском направлении. Силы обороны освободили территорию вблизи Новоселовки в Днепропетровской области.
Об этомсообщили аналитики проекта, информирует Цензор.НЕТ.
Освобождение территорий
Так, ВСУ освободили в Днепропетровской области территорию вблизи Новоселовки рядом с административной границей с Донецкой областью. Украинские военные также проводят зачистки от врага вблизи Вороного, Сичневого, Поддубного, Толстого, Новохатского и Зеленого Гая.
В DeepState добавили, что в результате действий Сил обороны российская армия потеряла не менее 46 квадратных километров территории.
Что предшествовало?
- Напомним, в конце марта главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский сообщил, что на Александровском направлении продолжается контрнаступательная операция, и по состоянию на 9 марта украинские военные восстановили контроль над 400 кв. км территории.
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский встретился с военными 31-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Леонида Ступницкого, которая держит оборону на Александровском направлении.
Весь результат цих 9 на 5 км фактично одне село, необхідно оцінювати на кількості втрат який понесли ми при визволенні, на Курщині колись також гарно починали, але потім стільки підрозділів там загубили, що в результаті втратили багато іншої території, тому що не було чим обороняти.