Информация об оккупации РФ Воздвижевки на Запорожье не соответствует действительности, - DeepState. ВИДЕО

Информация об оккупации российскими войсками Воздвижевки, расположенной недалеко от Гуляйполя в Запорожской области, не соответствует действительности

Об этом сообщили аналитики DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно

Как отмечается, оккупанты 2-3 недели назад проникли в село и подняли свои флаги, но были ликвидированы или взяты в плен Силами обороны.

"Те, кого не смогли вовремя обнаружить и убить, сумели поднять несколько флагов. Сразу была проведена быстрая зачистка. Уроды взяты в плен или ликвидированы. Флаги кацапии уничтожены", - говорится в сообщении.

Ситуация в Запорожской области

Запорожская область (4404) Пологовский район (423) Воздвижевка (4) DeepState (546)
Кацапи , як завжди , видають бажане за дійсне
Дулю вам і осиновий кілок в дупу , а не земля Украіни!!
27.05.2026 18:59 Ответить
Коли вже буде позитивна інформація,типу:
Інформація про окупацію РФ Донецька не відповідає дійсності?
27.05.2026 19:00 Ответить
Позитивна інформація буде тоді, коли )(уйло і його придворні пропагандони будуть висіти на гілляках а Москва буде зруйнована.
27.05.2026 19:18 Ответить
Хтось має інформацію щодо Нової Токмачки? Каzап далі там дохне, чи відступив?
27.05.2026 19:16 Ответить
Мала Токмачка під контролем ЗСУ !!
27.05.2026 21:22 Ответить
 
 