Информация об оккупации РФ Воздвижевки на Запорожье не соответствует действительности, - DeepState. ВИДЕО

Информация об оккупации российскими войсками Воздвижевки, расположенной недалеко от Гуляйполя в Запорожской области, не соответствует действительности

Об этом сообщили аналитики DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно

Как отмечается, оккупанты 2-3 недели назад проникли в село и подняли свои флаги, но были ликвидированы или взяты в плен Силами обороны.

"Те, кого не смогли вовремя обнаружить и убить, сумели поднять несколько флагов. Сразу была проведена быстрая зачистка. Уроды взяты в плен или ликвидированы. Флаги кацапии уничтожены", - говорится в сообщении.

Ситуация в Запорожской области

Ранее сообщалось, что Кремль срочно перебрасывает новое пополнение в штурмовые подразделения 5-й армии после значительных потерь на Гуляйпольском направлении.

Также россияне пытаются отрезать логистику от Запорожья до Гуляйполя и до Орехова.

