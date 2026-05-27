Информация об оккупации РФ Воздвижевки на Запорожье не соответствует действительности, - DeepState. ВИДЕО
Информация об оккупации российскими войсками Воздвижевки, расположенной недалеко от Гуляйполя в Запорожской области, не соответствует действительности
Об этом сообщили аналитики DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, оккупанты 2-3 недели назад проникли в село и подняли свои флаги, но были ликвидированы или взяты в плен Силами обороны.
"Те, кого не смогли вовремя обнаружить и убить, сумели поднять несколько флагов. Сразу была проведена быстрая зачистка. Уроды взяты в плен или ликвидированы. Флаги кацапии уничтожены", - говорится в сообщении.
Ситуация в Запорожской области
- Ранее сообщалось, что Кремль срочно перебрасывает новое пополнение в штурмовые подразделения 5-й армии после значительных потерь на Гуляйпольском направлении.
- Также россияне пытаются отрезать логистику от Запорожья до Гуляйполя и до Орехова.
Дулю вам і осиновий кілок в дупу , а не земля Украіни!!
Інформація про окупацію РФ Донецька не відповідає дійсності?