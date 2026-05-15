Новости
РФ срочно перебрасывает резервы после провала наступления РФ на Гуляйпольском направлении, - Силы обороны

Кремль срочно перебрасывает новое пополнение в штурмовые подразделения 5-й армии после значительных потерь на Гуляйпольском направлении.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу сообщил пресс-секретарь Сил обороны юга Владислав Волошин.

"По данным разведки, в Ростовскую область из тыловых районов Российской Федерации прибыл транспорт с 320 военнослужащими для укомплектования штурмовых подразделений 5-й армии, которая понесла значительные потери в боях под Гуляйполем", — отметил Волошин.

Он напомнил, что российское командование не выполнило поставленные задачи на этом направлении и понесло значительные потери при попытках наступления.

"Вражеское командование, получившее задание до 15 мая захватить Верхнюю Терсу и Воздвижевку, его не выполнило, понесло потери, и сейчас перебрасывает туда пополнение из тыловых районов", — подытожил спикер.

Что предшествовало?

Ранее военные сообщали, что российские войска перебрасывают новые силы и используют тактику волновых штурмов на Гуляйпольском направлении, однако успехов не имеют.

шпілєрман, пдорас, де ракети?
15.05.2026 13:34 Ответить
320 тушок? Це не поповнення. Це статистична похибка забаранених кацапів за пару днів.
15.05.2026 13:46 Ответить
Свіже мʼясо кацапів скоро прибуде в Украіну !!
Вбийте путлєра , так як це є зло для всього світу!!
15.05.2026 13:58 Ответить
Згідно діпстрейт підври більше на свов'янському напрямку наступають.
15.05.2026 14:02 Ответить
 
 