РФ срочно перебрасывает резервы после провала наступления РФ на Гуляйпольском направлении, - Силы обороны
Кремль срочно перебрасывает новое пополнение в штурмовые подразделения 5-й армии после значительных потерь на Гуляйпольском направлении.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу сообщил пресс-секретарь Сил обороны юга Владислав Волошин.
"По данным разведки, в Ростовскую область из тыловых районов Российской Федерации прибыл транспорт с 320 военнослужащими для укомплектования штурмовых подразделений 5-й армии, которая понесла значительные потери в боях под Гуляйполем", — отметил Волошин.
Он напомнил, что российское командование не выполнило поставленные задачи на этом направлении и понесло значительные потери при попытках наступления.
"Вражеское командование, получившее задание до 15 мая захватить Верхнюю Терсу и Воздвижевку, его не выполнило, понесло потери, и сейчас перебрасывает туда пополнение из тыловых районов", — подытожил спикер.
Что предшествовало?
Ранее военные сообщали, что российские войска перебрасывают новые силы и используют тактику волновых штурмов на Гуляйпольском направлении, однако успехов не имеют.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вбийте путлєра , так як це є зло для всього світу!!