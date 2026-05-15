За сутки на фронте произошло 257 боевых столкновений. Враг усилил давление на Покровском направлении, - Генштаб. КАРТА

За сутки зафиксировано 257 боевых столкновений, массированные ракетные, авиационные и дронные удары со стороны РФ. Силы обороны нанесли потери противнику на различных направлениях фронта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в утреннем сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

Вчера противник нанес один ракетный удар с применением 55 ракет и 95 авиационных ударов, сбросив 323 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 8517 дронов-камикадзе и осуществил 2884 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 82 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов в Сумской области:

Фотовиж, Пустогород, Будки, Ворожба.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор нанес три авиаудара с применением семи КАБ, осуществил 97 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 12 - с применением РСЗО. Зафиксировано семь штурмовых действий врага.

На Южно-Слобожанском направлении противник 14 раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Лиман, Старица и в сторону Тернового, Радьковки и Избицкого.

На Купянском направлении враг атаковал четыре раза, в районах населенных пунктов Куриловка, Новоплатоновка и Песчаное.

На Лиманском направлении противник восемь раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в районах населенных пунктов Дробышево, Озерное, Ямполь, Диброва и Ставки.

На Славянском направлении захватчики дважды пытались продвинуться в направлении населенного пункта Рай-Александровка.

На Краматорском направлении наши защитники остановили одну вражескую атаку в районе населенного пункта Приволье.

На Константиновском направлении враг совершил 28 атак вблизи Константиновки, Плещиевки, Иванополья, Ильиновки, Русина Яра, Торецкого, Кучерова Яра, Новопавловки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 39 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Новое Шахово, Никаноровка, Родинское, Котлино, Новоалександровка, Гришино, Сергеевка, Удачное, Молодецкое и в сторону Белицкого, Васильевки, Новопавловки.

На Александровском направлении противник атаковал трижды, в направлениях населенных пунктов Александроград, Сичневое, Новогригоровка.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 25 атак в районах населенных пунктов Новое Запорожье, Злагода, Гуляйполе, Святопетровка, Доброполье, Еленокстантиновка, Чаривное, Зализнычное, Горькое, Гуляйпольское.

На Ореховском направлении наши защитники остановили три попытки противника продвинуться вперед в районах населенных пунктов Щербаки и Плавни.

На Приднепровском направлении противник проводил три атаки в сторону Антоновки, успеха не добился.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Удары по врагу

Украинские защитники продолжают системное уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения живой силы противника и еще один важный объект российских захватчиков.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1150 человек. Также уничтожено четыре танка, 12 боевых бронированных машин, 32 артиллерийские системы, одна реактивная система залпового огня, семь наземных робототехнических комплексов, 1780 беспилотных летательных аппаратов, 41 ракета, 185 единиц автомобильной и одна единица специальной техники врага.