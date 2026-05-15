За сутки на фронте произошло 257 боевых столкновений. Враг усилил давление на Покровском направлении, - Генштаб. КАРТА
За сутки зафиксировано 257 боевых столкновений, массированные ракетные, авиационные и дронные удары со стороны РФ. Силы обороны нанесли потери противнику на различных направлениях фронта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в утреннем сводке Генштаба ВСУ.
Обстрелы Украины
Вчера противник нанес один ракетный удар с применением 55 ракет и 95 авиационных ударов, сбросив 323 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 8517 дронов-камикадзе и осуществил 2884 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 82 - из реактивных систем залпового огня.
Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов в Сумской области:
- Фотовиж, Пустогород, Будки, Ворожба.
Боевые действия
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор нанес три авиаудара с применением семи КАБ, осуществил 97 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 12 - с применением РСЗО. Зафиксировано семь штурмовых действий врага.
На Южно-Слобожанском направлении противник 14 раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Лиман, Старица и в сторону Тернового, Радьковки и Избицкого.
На Купянском направлении враг атаковал четыре раза, в районах населенных пунктов Куриловка, Новоплатоновка и Песчаное.
На Лиманском направлении противник восемь раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в районах населенных пунктов Дробышево, Озерное, Ямполь, Диброва и Ставки.
На Славянском направлении захватчики дважды пытались продвинуться в направлении населенного пункта Рай-Александровка.
На Краматорском направлении наши защитники остановили одну вражескую атаку в районе населенного пункта Приволье.
На Константиновском направлении враг совершил 28 атак вблизи Константиновки, Плещиевки, Иванополья, Ильиновки, Русина Яра, Торецкого, Кучерова Яра, Новопавловки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 39 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Новое Шахово, Никаноровка, Родинское, Котлино, Новоалександровка, Гришино, Сергеевка, Удачное, Молодецкое и в сторону Белицкого, Васильевки, Новопавловки.
На Александровском направлении противник атаковал трижды, в направлениях населенных пунктов Александроград, Сичневое, Новогригоровка.
На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 25 атак в районах населенных пунктов Новое Запорожье, Злагода, Гуляйполе, Святопетровка, Доброполье, Еленокстантиновка, Чаривное, Зализнычное, Горькое, Гуляйпольское.
На Ореховском направлении наши защитники остановили три попытки противника продвинуться вперед в районах населенных пунктов Щербаки и Плавни.
На Приднепровском направлении противник проводил три атаки в сторону Антоновки, успеха не добился.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.
Удары по врагу
Украинские защитники продолжают системное уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.
За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения живой силы противника и еще один важный объект российских захватчиков.
Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1150 человек. Также уничтожено четыре танка, 12 боевых бронированных машин, 32 артиллерийские системы, одна реактивная система залпового огня, семь наземных робототехнических комплексов, 1780 беспилотных летательных аппаратов, 41 ракета, 185 единиц автомобильной и одна единица специальной техники врага.
Російські війська посилюють тиск на Костянтинівку з флангу, ведучи штурмові дії в районі Іллінівки та на західній околиці міста. Водночас підрозділи противника атакують у районах Степанівки та Довгої Балки.
На східній околиці Костянтинівки, а також на південно-східних підступах до міста, підрозділи ЗСУ зуміли зачистити низку позицій у забудові та відтіснити супротивника. ЗСУ утримують позиції у районі дачних кооперативів на південному сході міста.
Ресурси противника визнають загострення ситуації та підтверджують удари по дачному сектору.
Також на даному напрямку розширилася сіра зона до центру Нововодмитрівки.
Тривають бої у районах Гори та Сантуринівки, при цьому інтенсивність бойових дій наростає.
Слов'янський напрямок:
Незважаючи на всі складнощі та тиск з боку російських військ, що посилюється, ЗСУ продовжують утримувати позиції в Закітному. Більше того, противник опублікував кадри нових ударів по селищу - переважно по районах у «червоній зоні», де раніше сам підтверджував свою присутність.
Проте ситуація на напрямку залишається вкрай напруженою через зростання інтенсивності ударів і перекидання супротивником нових сил.
Уздовж каналу Сіверський Донець - Донбас російські підрозділи просунулися на глибину до 600 метрів, зайняли позиції на захід від Міньківки і також вийшли до каналу.
Зростає кількість авіаударів та артилерійських обстрілів з боку супротивника.
Куп'янський напрямок:
У районі Петропавлівки продовжуються штурмові дії противника в центральній частині селища. Відзначається перекидання нових сил.
Даний населений пункт має ключове значення для оборони східних підступів до Куп'янська."