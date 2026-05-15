Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 346 390 человек (+1 150 за сутки), 11 935 танков, 42 085 артиллерийских систем, 24 569 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 346 390 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.04.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 346 390 (+1 150) человек
  • танков – 11 935 (+4) шт.
  • боевых бронированных машин – 24 569 (+12) шт.
  • артиллерийских систем – 42 085 (+32) шт.
  • РСЗО – 1 788 (+1) ед.
  • средства ПВО – 1 379 (+0) шт.
  • самолетов – 435 (+0) шт.
  • вертолетов – 352 (+0) шт.
  • наземных робототехнических комплексов – 1 388 (+7) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 291 458 (+1 780) шт.
  • крылатые ракеты – 4 626 (+41) шт.
  • корабли / катера – 33 (+0) шт.
  • подводные лодки – 2 (+0) шт.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 96 540 (+185) шт.
  • специальная техника – 4 184 (+1) ед.

Сколько оккупантов ликвидировано 14 мая

Перед цим трохи прорідили російське ППО і тепер полетіли на Рязань. Сподіваюсь доб'ють Рязань до стану Туапсе.
15.05.2026 07:25 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
15.05.2026 07:53 Ответить
На російсько-українському фронті - "позиційний тупик". Оті "сіпання" штурмових груп росіян, зі спробами захоплення теиторій - "мишина возня". Ні та, ні інша сторона не здатна до масованого наступу. Іде тупе "перемелювання м'яса". А з урахуванням "наступального" характеру дій росіян, та "оборонного" - з боку українців, то співвідношення втрат , приблизно, 1 до 3 (а то і до 5). І це - не на користь росіян...
15.05.2026 07:29 Ответить
Хацуціги на вас немає.
15.05.2026 07:31 Ответить
Поясни слово "хацуціга"... Я його не знаю...
15.05.2026 07:36 Ответить
Просто уваги на деяких місцевих не звертаєте.
Теза проста: ми повертаємо тисячі тіл, русня - декілька, отже, наші втрати значно перевищують втрати русні.
15.05.2026 07:41 Ответить
Це не вірна інформація. Взагалі такими темпами у русні до листопада буде мінус 1,5 лимона втрат.
15.05.2026 07:53 Ответить
Хацуціга вірить і свою віру активно розповсюджує.
15.05.2026 07:57 Ответить
Свинособакам пох на втрати
15.05.2026 08:43 Ответить
Мені подібні "розмишлізми" - якось "паралельно"...Я колишній професійний військовий. Займався логістикою (в тому числі, й пов'язаною з "санітарними втратами"... ). Тому, про що він меле - мені не цікаво... Я виходжу зі статистики, яка виведена, за останнє століття військових конфліктів... Вона може варіюваться (у зв'язку зі зміною характеру бойових дій, та засобів ураження), але загальна картина саме така, яку я намалював... Сьогоднішні зміни характеризуються збільшенням, у процентному співвідношенні, убитих та інвалідів, і зменшенням кількості поранених, які здатні до повернення у стрій...
15.05.2026 08:57 Ответить
Не важливо, наскільки його пурга не відповідає правді.
Важливо те, що він це вправно просуває - і врешті решт саме йому починають вірити, а не тим, хто "в темі".
15.05.2026 09:11 Ответить
Значить, треба приділить увагу тій його "пурзі"... "Натовкти пику" йому, з доводами і аргументами, щоб його "попустило", та "вправно" перетворить його у чергового "гі*ноплюя", який буде бігать за мною по форуму, і "срать на килимок під дверима". Але мені не звикать - за мною постійно цілий "табунок", подібних "персонажів", бігає, регулярно влітаючи в "бан"...
15.05.2026 09:33 Ответить
Треба. Тільки рук на всіх хацуціг не вистачає.
15.05.2026 09:37 Ответить
Госсекретар США Марко Рубіо вчора заявив, що українська армія сама сильна у Європі, а втрати москалів в 5 раз більше ніж українців. https://www.youtube.com/watch?v=g_qsSQMZurw Тарас Березовець
15.05.2026 09:19 Ответить
Саме по цій новині Хацуціга і працював.
Аргумент залізобетонний: ми повертаємо в сотні разів менше руснявих тушок, ніж русня - наших полеглих.
15.05.2026 09:20 Ответить
Те що Ви назавли тезу залізобетонним аргументом, не робить її залізобетонним аргументом. Повторюсь, у них бізняк, при чому що на наших загиблих, що на своєму біосмітті. У нас держава займається поверненням загиблих, у нас вони всі герої, за них готові платити грошима, полоненими та т.і. У них це виведено в бізнес, платиш гроші - повернемо, ні - згниє в полях. А враховуючи, що більшість у них йде заробити грошенят або закрити кредити, то платити за них з гробових мало хто захоче. По тій же причині у них захмарний відсоток зниклих безвісті, вони просто нахнін ні кому не впали. У Дениса Казанського багато репортажів про це, наприклад https://www.youtube.com/watch?v=KXjPtmb8PBQ Цей
15.05.2026 09:29 Ответить
Наступного разу, коли Хацуціга знову почне розповідати, що наші втрати [значно] перевищують втрати русні, було б добре, якби ви опинились в той час поряд.
Тоді й подивимось, чиї аргументи залізобетонніші.
Бо перемагає не достеменний, а найбільш переконливий аргумент.
Ваші, хоч і достеменні, переконливими не виглядають, на відміну від Хацуціги.
15.05.2026 09:35 Ответить
Ваш справа кому вірити і що рахувати аргументами. Я навів Вам декілька, від Вас жодного. Треба ще? Будь ласка інфа від https://www.youtube.com/watch?v=sjcA45RFpJI Мадяра. В інформаційному світі не знайти інформацію складно, її дуууууже багато. Головна задача аналітика в цьому потоці вміти відділяти правильну від сміття і шуму. Але кожен в праві вірити в що хоче, переконувати Вас більше не буду, часу нема. Гарного дня.
15.05.2026 09:42 Ответить
Дивно, що ви не зрозуміли ситуації.
Ну, результат нерозуміння ми бачили у 2019 році.
Коли під крики "свінарчукі", "брата убіл", "торговля на крові" та "сдєлаєм іх вмєстє" відомо що відбулось.
15.05.2026 09:44 Ответить
Ніііічого не зрозумів, що я не зрозумів )) Хитросплетені натяки на щось вже мені не зрозумілі. Якщо звернутись до 2019 року, то я ярий Порохобот ))
15.05.2026 09:49 Ответить
Доведеться по-простому.
На пересічних впливають в першу чергу емоції та авторитети.
Аналітика пересічним заходить дуже погано.
Психологія.
Був такий тест: дорогу на червоне світло переходить хламидник і людина в діловому костюмі. За хламидником ніхто не йшов, за людиною в діловому - дехто йшов, не всі.
Це про авторитет.
Про психологію.
Достатньо, наприклад, сказати, що позавчорашній масований удар русні по Києву - це через зєлін наказ - і отримаєте купу лайків, вийдете в топ.
А те, що таких ударів без всяких спєцповодов було з десяток - то вже нікого не хвилює.
Є емоційно обгрунтований ланцюг "зєля своїм указом розізлив *****".
Більшого й не треба.
15.05.2026 09:54 Ответить
Тут я з Вами на 100% згоден, суспільство дуже відстає від технологій, ми ще не навчились жити в світі інформації, а іформаційні технології вже дають нам ШІ. Виживуть розумініші або пристосуванці. Ще би поспілкувався, але купа роботи, голова вже забита нею )
15.05.2026 09:59 Ответить
В тому і проблема: ми всі - волонтери, нас мало і проміж крапель.
Русні більше, і вона на зарплаті.
Бідааааа....
15.05.2026 10:01 Ответить
Ну я не волонтер, я діючий військовий )
15.05.2026 10:01 Ответить
Маю на увазі, тут, в інфополі.
ІРЛ ми всі іншими справами зайняті, а це - так, між ділом.
Все, не відволікаю.
15.05.2026 10:02 Ответить
П.С. Ситуація з Трампом - ще показовіша. До виборів тут був цілий пул 100+ акаунтів (у когось і перелік є), які на всі можливі голоси просували його.
Жодного зараз не чутно.
15.05.2026 09:45 Ответить
Справа в тому, що русні їхні жмури нахнін не здались, вони їх навіть по полях не хочуть збирати, кажуть що мало евакуаційних команд. А на справді роблять бізнес, хочеш поховати свого, плати шалені бабоси, привезуть.
15.05.2026 09:21 Ответить
Один з аргументів.
Другий - куди діваються сотні тисяч контрактників, що їх щороку русня набирає?
15.05.2026 09:22 Ответить
Велика частина лежить по полях, а в звітах рахуються як зниклі безвісті, частина поранених різного ступені важкості демобілізуються. Проскакували звіти їхнього мінстатистики про шалений зріст присвоєння статусів інвалідів та нетрудоспроможних по здоров'ю. Вже самі москальські так звані воєнкори підраховують і визначають невідповідність по наявній кількості орків, по наборах за роки та початковій кількості. Наприклад цей https://www.youtube.com/watch?v=S5bLqS2xCoc Подоляка.
15.05.2026 09:35 Ответить
Розрахунки, факти - все то складно, незрозуміло.
Треба просто і чітко.
Емоцією, авторитетом.
Так оні нам тисячу тєл, а ми ім - дєсятка два! Любому адєкватному і так всьо ясно! Нє вєрішь? Ну, іді провєрь!
15.05.2026 09:39 Ответить
Я розумію що складно, з простими рішеннями до Зеленського, це його програма на виборах 2019 )
15.05.2026 09:54 Ответить
Не тільки його. Всі популісти такі. І Трамп теж. І Джорджеску в Румунії. І кОрбан свого часу.
І це проблема не тільки України, а і всього цивілізованого світу.
Емоції рулять, логіка курить.
15.05.2026 09:56 Ответить
то не проста теза, а тупа і неадекватна теза.
15.05.2026 11:35 Ответить
Минув 4468 день москальсько-української війни.
242!! одиниці знищеної техніки та 1150! чумардосів за день.
Броня, прта, спецтехніка та НРК норм, логістика файно.
БПЛА перевалили за 290 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 346 000 це більше ніж все сільське населення Ростовської області.
15.05.2026 09:13 Ответить
15.05.2026 09:14 Ответить
Шановна пані - Марина Макєєвна, будь ласка, виправте місяць квітель на травень.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.04.26 орієнтовно становлять...
15.05.2026 09:38 Ответить
Заздрю Вашій завзятості )) Думаю виправлять в червні ))
15.05.2026 09:45 Ответить
Оооо, нарешті ростов підтягнувся! Смерть кацапським оркам! Слава ЗСУ!
15.05.2026 09:39 Ответить
 
 