Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 346 390 человек (+1 150 за сутки), 11 935 танков, 42 085 артиллерийских систем, 24 569 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 346 390 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.04.26 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 346 390 (+1 150) человек
- танков – 11 935 (+4) шт.
- боевых бронированных машин – 24 569 (+12) шт.
- артиллерийских систем – 42 085 (+32) шт.
- РСЗО – 1 788 (+1) ед.
- средства ПВО – 1 379 (+0) шт.
- самолетов – 435 (+0) шт.
- вертолетов – 352 (+0) шт.
- наземных робототехнических комплексов – 1 388 (+7) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 291 458 (+1 780) шт.
- крылатые ракеты – 4 626 (+41) шт.
- корабли / катера – 33 (+0) шт.
- подводные лодки – 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны – 96 540 (+185) шт.
- специальная техника – 4 184 (+1) ед.
Топ комментарии
+14 Iryna LIV #303361
+11 tarasii smila #448870
+10 Яр Холодний
Теза проста: ми повертаємо тисячі тіл, русня - декілька, отже, наші втрати значно перевищують втрати русні.
Важливо те, що він це вправно просуває - і врешті решт саме йому починають вірити, а не тим, хто "в темі".
Аргумент залізобетонний: ми повертаємо в сотні разів менше руснявих тушок, ніж русня - наших полеглих.
Тоді й подивимось, чиї аргументи залізобетонніші.
Бо перемагає не достеменний, а найбільш переконливий аргумент.
Ваші, хоч і достеменні, переконливими не виглядають, на відміну від Хацуціги.
Ну, результат нерозуміння ми бачили у 2019 році.
Коли під крики "свінарчукі", "брата убіл", "торговля на крові" та "сдєлаєм іх вмєстє" відомо що відбулось.
На пересічних впливають в першу чергу емоції та авторитети.
Аналітика пересічним заходить дуже погано.
Психологія.
Був такий тест: дорогу на червоне світло переходить хламидник і людина в діловому костюмі. За хламидником ніхто не йшов, за людиною в діловому - дехто йшов, не всі.
Це про авторитет.
Про психологію.
Достатньо, наприклад, сказати, що позавчорашній масований удар русні по Києву - це через зєлін наказ - і отримаєте купу лайків, вийдете в топ.
А те, що таких ударів без всяких спєцповодов було з десяток - то вже нікого не хвилює.
Є емоційно обгрунтований ланцюг "зєля своїм указом розізлив *****".
Більшого й не треба.
Русні більше, і вона на зарплаті.
Бідааааа....
ІРЛ ми всі іншими справами зайняті, а це - так, між ділом.
Все, не відволікаю.
Жодного зараз не чутно.
Другий - куди діваються сотні тисяч контрактників, що їх щороку русня набирає?
Треба просто і чітко.
Емоцією, авторитетом.
Так оні нам тисячу тєл, а ми ім - дєсятка два! Любому адєкватному і так всьо ясно! Нє вєрішь? Ну, іді провєрь!
І це проблема не тільки України, а і всього цивілізованого світу.
Емоції рулять, логіка курить.
242!! одиниці знищеної техніки та 1150! чумардосів за день.
Броня, прта, спецтехніка та НРК норм, логістика файно.
БПЛА перевалили за 290 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 346 000 це більше ніж все сільське населення Ростовської області.
