УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8204 відвідувача онлайн
Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
3 715 39

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 346 390 осіб (+1 150 за добу), 11 935 танків, 42 085 артсистем, 24 569 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 346 390 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.04.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1 346 390 (+1 150) осіб
  • танків – 11 935 (+4) од.
  • бойових броньованих машин – 24 569 (+12) од.
  • артилерійських систем – 42 085 (+32) од.
  • РСЗВ – 1 788 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 379 (+0) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 352 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 388 (+7) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 291 458 (+1 780) од.
  • крилаті ракети – 4 626 (+41) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 96 540 (+185) од.
  • спеціальна техніка  – 4 184 (+1) од.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На фронті відбулося 202 бої: ЗСУ відбили найбільше атак ворога на Покровському та Костянтинівському напрямках, - Генштаб

Скільки окупантів ліквідовано 14 травня

Автор: 

армія рф (21024) Генштаб ЗС (8344) ліквідація (4755) знищення (10139)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
Перед цим трохи прорідили російське ППО і тепер полетіли на Рязань. Сподіваюсь доб'ють Рязань до стану Туапсе.
показати весь коментар
15.05.2026 07:25 Відповісти
+11
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показати весь коментар
15.05.2026 07:53 Відповісти
+10
На російсько-українському фронті - "позиційний тупик". Оті "сіпання" штурмових груп росіян, зі спробами захоплення теиторій - "мишина возня". Ні та, ні інша сторона не здатна до масованого наступу. Іде тупе "перемелювання м'яса". А з урахуванням "наступального" характеру дій росіян, та "оборонного" - з боку українців, то співвідношення втрат , приблизно, 1 до 3 (а то і до 5). І це - не на користь росіян...
показати весь коментар
15.05.2026 07:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Перед цим трохи прорідили російське ППО і тепер полетіли на Рязань. Сподіваюсь доб'ють Рязань до стану Туапсе.
показати весь коментар
15.05.2026 07:25 Відповісти
На російсько-українському фронті - "позиційний тупик". Оті "сіпання" штурмових груп росіян, зі спробами захоплення теиторій - "мишина возня". Ні та, ні інша сторона не здатна до масованого наступу. Іде тупе "перемелювання м'яса". А з урахуванням "наступального" характеру дій росіян, та "оборонного" - з боку українців, то співвідношення втрат , приблизно, 1 до 3 (а то і до 5). І це - не на користь росіян...
показати весь коментар
15.05.2026 07:29 Відповісти
Хацуціги на вас немає.
показати весь коментар
15.05.2026 07:31 Відповісти
Поясни слово "хацуціга"... Я його не знаю...
показати весь коментар
15.05.2026 07:36 Відповісти
Просто уваги на деяких місцевих не звертаєте.
Теза проста: ми повертаємо тисячі тіл, русня - декілька, отже, наші втрати значно перевищують втрати русні.
показати весь коментар
15.05.2026 07:41 Відповісти
Це не вірна інформація. Взагалі такими темпами у русні до листопада буде мінус 1,5 лимона втрат.
показати весь коментар
15.05.2026 07:53 Відповісти
Хацуціга вірить і свою віру активно розповсюджує.
показати весь коментар
15.05.2026 07:57 Відповісти
Свинособакам пох на втрати
показати весь коментар
15.05.2026 08:43 Відповісти
Мені подібні "розмишлізми" - якось "паралельно"...Я колишній професійний військовий. Займався логістикою (в тому числі, й пов'язаною з "санітарними втратами"... ). Тому, про що він меле - мені не цікаво... Я виходжу зі статистики, яка виведена, за останнє століття військових конфліктів... Вона може варіюваться (у зв'язку зі зміною характеру бойових дій, та засобів ураження), але загальна картина саме така, яку я намалював... Сьогоднішні зміни характеризуються збільшенням, у процентному співвідношенні, убитих та інвалідів, і зменшенням кількості поранених, які здатні до повернення у стрій...
показати весь коментар
15.05.2026 08:57 Відповісти
Не важливо, наскільки його пурга не відповідає правді.
Важливо те, що він це вправно просуває - і врешті решт саме йому починають вірити, а не тим, хто "в темі".
показати весь коментар
15.05.2026 09:11 Відповісти
Значить, треба приділить увагу тій його "пурзі"... "Натовкти пику" йому, з доводами і аргументами, щоб його "попустило", та "вправно" перетворить його у чергового "гі*ноплюя", який буде бігать за мною по форуму, і "срать на килимок під дверима". Але мені не звикать - за мною постійно цілий "табунок", подібних "персонажів", бігає, регулярно влітаючи в "бан"...
показати весь коментар
15.05.2026 09:33 Відповісти
Треба. Тільки рук на всіх хацуціг не вистачає.
показати весь коментар
15.05.2026 09:37 Відповісти
Госсекретар США Марко Рубіо вчора заявив, що українська армія сама сильна у Європі, а втрати москалів в 5 раз більше ніж українців. https://www.youtube.com/watch?v=g_qsSQMZurw Тарас Березовець
показати весь коментар
15.05.2026 09:19 Відповісти
Саме по цій новині Хацуціга і працював.
Аргумент залізобетонний: ми повертаємо в сотні разів менше руснявих тушок, ніж русня - наших полеглих.
показати весь коментар
15.05.2026 09:20 Відповісти
Те що Ви назавли тезу залізобетонним аргументом, не робить її залізобетонним аргументом. Повторюсь, у них бізняк, при чому що на наших загиблих, що на своєму біосмітті. У нас держава займається поверненням загиблих, у нас вони всі герої, за них готові платити грошима, полоненими та т.і. У них це виведено в бізнес, платиш гроші - повернемо, ні - згниє в полях. А враховуючи, що більшість у них йде заробити грошенят або закрити кредити, то платити за них з гробових мало хто захоче. По тій же причині у них захмарний відсоток зниклих безвісті, вони просто нахнін ні кому не впали. У Дениса Казанського багато репортажів про це, наприклад https://www.youtube.com/watch?v=KXjPtmb8PBQ Цей
показати весь коментар
15.05.2026 09:29 Відповісти
Наступного разу, коли Хацуціга знову почне розповідати, що наші втрати [значно] перевищують втрати русні, було б добре, якби ви опинились в той час поряд.
Тоді й подивимось, чиї аргументи залізобетонніші.
Бо перемагає не достеменний, а найбільш переконливий аргумент.
Ваші, хоч і достеменні, переконливими не виглядають, на відміну від Хацуціги.
показати весь коментар
15.05.2026 09:35 Відповісти
Ваш справа кому вірити і що рахувати аргументами. Я навів Вам декілька, від Вас жодного. Треба ще? Будь ласка інфа від https://www.youtube.com/watch?v=sjcA45RFpJI Мадяра. В інформаційному світі не знайти інформацію складно, її дуууууже багато. Головна задача аналітика в цьому потоці вміти відділяти правильну від сміття і шуму. Але кожен в праві вірити в що хоче, переконувати Вас більше не буду, часу нема. Гарного дня.
показати весь коментар
15.05.2026 09:42 Відповісти
Дивно, що ви не зрозуміли ситуації.
Ну, результат нерозуміння ми бачили у 2019 році.
Коли під крики "свінарчукі", "брата убіл", "торговля на крові" та "сдєлаєм іх вмєстє" відомо що відбулось.
показати весь коментар
15.05.2026 09:44 Відповісти
Ніііічого не зрозумів, що я не зрозумів )) Хитросплетені натяки на щось вже мені не зрозумілі. Якщо звернутись до 2019 року, то я ярий Порохобот ))
показати весь коментар
15.05.2026 09:49 Відповісти
Доведеться по-простому.
На пересічних впливають в першу чергу емоції та авторитети.
Аналітика пересічним заходить дуже погано.
Психологія.
Був такий тест: дорогу на червоне світло переходить хламидник і людина в діловому костюмі. За хламидником ніхто не йшов, за людиною в діловому - дехто йшов, не всі.
Це про авторитет.
Про психологію.
Достатньо, наприклад, сказати, що позавчорашній масований удар русні по Києву - це через зєлін наказ - і отримаєте купу лайків, вийдете в топ.
А те, що таких ударів без всяких спєцповодов було з десяток - то вже нікого не хвилює.
Є емоційно обгрунтований ланцюг "зєля своїм указом розізлив *****".
Більшого й не треба.
показати весь коментар
15.05.2026 09:54 Відповісти
Тут я з Вами на 100% згоден, суспільство дуже відстає від технологій, ми ще не навчились жити в світі інформації, а іформаційні технології вже дають нам ШІ. Виживуть розумініші або пристосуванці. Ще би поспілкувався, але купа роботи, голова вже забита нею )
показати весь коментар
15.05.2026 09:59 Відповісти
В тому і проблема: ми всі - волонтери, нас мало і проміж крапель.
Русні більше, і вона на зарплаті.
Бідааааа....
показати весь коментар
15.05.2026 10:01 Відповісти
Ну я не волонтер, я діючий військовий )
показати весь коментар
15.05.2026 10:01 Відповісти
Маю на увазі, тут, в інфополі.
ІРЛ ми всі іншими справами зайняті, а це - так, між ділом.
Все, не відволікаю.
показати весь коментар
15.05.2026 10:02 Відповісти
П.С. Ситуація з Трампом - ще показовіша. До виборів тут був цілий пул 100+ акаунтів (у когось і перелік є), які на всі можливі голоси просували його.
Жодного зараз не чутно.
показати весь коментар
15.05.2026 09:45 Відповісти
Справа в тому, що русні їхні жмури нахнін не здались, вони їх навіть по полях не хочуть збирати, кажуть що мало евакуаційних команд. А на справді роблять бізнес, хочеш поховати свого, плати шалені бабоси, привезуть.
показати весь коментар
15.05.2026 09:21 Відповісти
Один з аргументів.
Другий - куди діваються сотні тисяч контрактників, що їх щороку русня набирає?
показати весь коментар
15.05.2026 09:22 Відповісти
Велика частина лежить по полях, а в звітах рахуються як зниклі безвісті, частина поранених різного ступені важкості демобілізуються. Проскакували звіти їхнього мінстатистики про шалений зріст присвоєння статусів інвалідів та нетрудоспроможних по здоров'ю. Вже самі москальські так звані воєнкори підраховують і визначають невідповідність по наявній кількості орків, по наборах за роки та початковій кількості. Наприклад цей https://www.youtube.com/watch?v=S5bLqS2xCoc Подоляка.
показати весь коментар
15.05.2026 09:35 Відповісти
Розрахунки, факти - все то складно, незрозуміло.
Треба просто і чітко.
Емоцією, авторитетом.
Так оні нам тисячу тєл, а ми ім - дєсятка два! Любому адєкватному і так всьо ясно! Нє вєрішь? Ну, іді провєрь!
показати весь коментар
15.05.2026 09:39 Відповісти
Я розумію що складно, з простими рішеннями до Зеленського, це його програма на виборах 2019 )
показати весь коментар
15.05.2026 09:54 Відповісти
Не тільки його. Всі популісти такі. І Трамп теж. І Джорджеску в Румунії. І кОрбан свого часу.
І це проблема не тільки України, а і всього цивілізованого світу.
Емоції рулять, логіка курить.
показати весь коментар
15.05.2026 09:56 Відповісти
то не проста теза, а тупа і неадекватна теза.
показати весь коментар
15.05.2026 11:35 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показати весь коментар
15.05.2026 07:53 Відповісти
Минув 4468 день москальсько-української війни.
242!! одиниці знищеної техніки та 1150! чумардосів за день.
Броня, прта, спецтехніка та НРК норм, логістика файно.
БПЛА перевалили за 290 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 346 000 це більше ніж все сільське населення Ростовської області.
показати весь коментар
15.05.2026 09:13 Відповісти
показати весь коментар
15.05.2026 09:14 Відповісти
Шановна пані - Марина Макєєвна, будь ласка, виправте місяць квітель на травень.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.04.26 орієнтовно становлять...
показати весь коментар
15.05.2026 09:38 Відповісти
Заздрю Вашій завзятості )) Думаю виправлять в червні ))
показати весь коментар
15.05.2026 09:45 Відповісти
Оооо, нарешті ростов підтягнувся! Смерть кацапським оркам! Слава ЗСУ!
показати весь коментар
15.05.2026 09:39 Відповісти
 
 