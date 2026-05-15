Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 346 390 осіб (+1 150 за добу), 11 935 танків, 42 085 артсистем, 24 569 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 346 390 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.04.26 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 346 390 (+1 150) осіб
- танків – 11 935 (+4) од.
- бойових броньованих машин – 24 569 (+12) од.
- артилерійських систем – 42 085 (+32) од.
- РСЗВ – 1 788 (+1) од.
- засоби ППО – 1 379 (+0) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 352 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 1 388 (+7) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 291 458 (+1 780) од.
- крилаті ракети – 4 626 (+41) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни - 96 540 (+185) од.
- спеціальна техніка – 4 184 (+1) од.
Топ коментарі
+14 Iryna LIV #303361
показати весь коментар15.05.2026 07:25 Відповісти Посилання
+11 tarasii smila #448870
показати весь коментар15.05.2026 07:53 Відповісти Посилання
+10 Яр Холодний
показати весь коментар15.05.2026 07:29 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Теза проста: ми повертаємо тисячі тіл, русня - декілька, отже, наші втрати значно перевищують втрати русні.
Важливо те, що він це вправно просуває - і врешті решт саме йому починають вірити, а не тим, хто "в темі".
Аргумент залізобетонний: ми повертаємо в сотні разів менше руснявих тушок, ніж русня - наших полеглих.
Тоді й подивимось, чиї аргументи залізобетонніші.
Бо перемагає не достеменний, а найбільш переконливий аргумент.
Ваші, хоч і достеменні, переконливими не виглядають, на відміну від Хацуціги.
Ну, результат нерозуміння ми бачили у 2019 році.
Коли під крики "свінарчукі", "брата убіл", "торговля на крові" та "сдєлаєм іх вмєстє" відомо що відбулось.
На пересічних впливають в першу чергу емоції та авторитети.
Аналітика пересічним заходить дуже погано.
Психологія.
Був такий тест: дорогу на червоне світло переходить хламидник і людина в діловому костюмі. За хламидником ніхто не йшов, за людиною в діловому - дехто йшов, не всі.
Це про авторитет.
Про психологію.
Достатньо, наприклад, сказати, що позавчорашній масований удар русні по Києву - це через зєлін наказ - і отримаєте купу лайків, вийдете в топ.
А те, що таких ударів без всяких спєцповодов було з десяток - то вже нікого не хвилює.
Є емоційно обгрунтований ланцюг "зєля своїм указом розізлив *****".
Більшого й не треба.
Русні більше, і вона на зарплаті.
Бідааааа....
ІРЛ ми всі іншими справами зайняті, а це - так, між ділом.
Все, не відволікаю.
Жодного зараз не чутно.
Другий - куди діваються сотні тисяч контрактників, що їх щороку русня набирає?
Треба просто і чітко.
Емоцією, авторитетом.
Так оні нам тисячу тєл, а ми ім - дєсятка два! Любому адєкватному і так всьо ясно! Нє вєрішь? Ну, іді провєрь!
І це проблема не тільки України, а і всього цивілізованого світу.
Емоції рулять, логіка курить.
242!! одиниці знищеної техніки та 1150! чумардосів за день.
Броня, прта, спецтехніка та НРК норм, логістика файно.
БПЛА перевалили за 290 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 346 000 це більше ніж все сільське населення Ростовської області.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.04.26 орієнтовно становлять...