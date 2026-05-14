На фронте произошло 202 боя: ВСУ отразили больше всего атак врага на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб

Всего с начала суток 14 мая на передовой произошло 202 боевых столкновения.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 22:00 14 мая, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

Противник нанес один ракетный удар, применив 55 ракет, осуществил 61 авиационный удар — сбросил 218 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 5202 дрона-камикадзе и осуществил 1964 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на направлениях фронта

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня произошло шесть боевых столкновений, одно из которых продолжается до сих пор. Противник нанес один авиаудар, сбросил две авиабомбы, осуществил 78 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, 12 из которых – с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг 10 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Лиман, Старица и в сторону Тернового, Радьковки и Избицкого. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Купянском направлении наши защитники сегодня отразили три попытки врага продвинуться вперед в районах населенных пунктов Куриловка и Песчаное. Один бой продолжается до сих пор.

На Лиманском направлении украинские воины отразили четыре попытки захватчиков продвинуться в районах населенных пунктов Диброва и Ставки.

На Славянском направлении попытка захватчиков продвинуться в направлении населенного пункта Рай-Александровка не увенчалась успехом.

На Краматорском направлении наши защитники остановили одну вражескую атаку в районе населенного пункта Приволье.

Силы обороны успешно отразили 21 вражеский штурм на Константиновском направлении вблизи Константиновки, Плещеевки, Иванополья, Ильиновки, Русина Яра, Кучерова Яра, Новопавловки. Два боевых столкновения продолжаются.

На Покровском направлении враг совершил 30 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Новое Шахово, Никаноровка, Родинское, Котлино, Новоалександровка, Гришино, Сергеевка, Удачное, Молодецкое и в сторону Белицкого, Васильевки, Новопавловки. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 79 оккупантов и 16 - ранено; уничтожено шесть единиц автомобильной и одна единица специальной техники врага, повреждено одна единица автомобильной техники, одно орудие и 130 укрытий личного состава. Уничтожено или подавлено 189 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

На Александровском направлении враг совершил один неудачный штурм в сторону Александрограда.

На Гуляйпольском направлении произошло 16 атак оккупантов в районах населенных пунктов Новое Запорожье, Злагода, Доброполье, Еленокстантиновка, Чаривное, Зализничное, Горькое, Гуляйпольское.

На Ореховском направлении противник трижды пытался продвинуться в районах населенных пунктов Щербаки и Плавни.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили одну наступательную операцию в сторону Антоновки.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

