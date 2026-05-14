На фронте произошло 202 боя: ВСУ отразили больше всего атак врага на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб

Ситуация на фронте 14 мая 2026 года: что известно?

Всего с начала суток 14 мая на передовой произошло 202 боевых столкновения.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 22:00 14 мая, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

Противник нанес один ракетный удар, применив 55 ракет, осуществил 61 авиационный удар — сбросил 218 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 5202 дрона-камикадзе и осуществил 1964 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на направлениях фронта

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня произошло шесть боевых столкновений, одно из которых продолжается до сих пор. Противник нанес один авиаудар, сбросил две авиабомбы, осуществил 78 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, 12 из которых – с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг 10 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Лиман, Старица и в сторону Тернового, Радьковки и Избицкого. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Купянском направлении наши защитники сегодня отразили три попытки врага продвинуться вперед в районах населенных пунктов Куриловка и Песчаное. Один бой продолжается до сих пор.

На Лиманском направлении украинские воины отразили четыре попытки захватчиков продвинуться в районах населенных пунктов Диброва и Ставки.

На Славянском направлении попытка захватчиков продвинуться в направлении населенного пункта Рай-Александровка не увенчалась успехом.

На Краматорском направлении наши защитники остановили одну вражескую атаку в районе населенного пункта Приволье.

  • Силы обороны успешно отразили 21 вражеский штурм на Константиновском направлении вблизи Константиновки, Плещеевки, Иванополья, Ильиновки, Русина Яра, Кучерова Яра, Новопавловки. Два боевых столкновения продолжаются.
  • На Покровском направлении враг совершил 30 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Новое Шахово, Никаноровка, Родинское, Котлино, Новоалександровка, Гришино, Сергеевка, Удачное, Молодецкое и в сторону Белицкого, Васильевки, Новопавловки. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 79 оккупантов и 16 - ранено; уничтожено шесть единиц автомобильной и одна единица специальной техники врага, повреждено одна единица автомобильной техники, одно орудие и 130 укрытий личного состава. Уничтожено или подавлено 189 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

На Александровском направлении враг совершил один неудачный штурм в сторону Александрограда.

На Гуляйпольском направлении произошло 16 атак оккупантов в районах населенных пунктов Новое Запорожье, Злагода, Доброполье, Еленокстантиновка, Чаривное, Зализничное, Горькое, Гуляйпольское.

На Ореховском направлении противник трижды пытался продвинуться в районах населенных пунктов Щербаки и Плавни.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили одну наступательную операцию в сторону Антоновки.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

14.05.2026 23:11 Ответить
@ "Тепер більш конкретно по колишньому Покровському напрямку.

Найважча ситуація - одночасно в районі Родинського та між Покровськом та Мирноградом в промзоні.
Північніше Гришиного - контролю фактично немає, - наші позиції існують лише на мапі, бо фактично ті, хто там залишився - не мають можливості вибратися.
Ситуація дуже й дуже нагадує промку між Покровськом та Мирноградом.

Основні бої на тій ділянці вже давно перекочували в район Новоолександрівки та Василівки, звідки ворог наступає відразу по двох напрямках - в бік Дніпровщини та в бік с. Шевченко.

Родинське - просто залишу це пекло без коментарів. Наші воїни роблять все можливе, щоб не дати ворогу закріпитися.
Також тривають бої в районі Сухецького та Дорожнього.
І ще відмічу накопичення ворожої піхоти в напрямку Білицького. Вони туди з кількох напрямків відразу хочуть просуватися.

Загальна ситуація - це найскладніший напрямок на фронті. Справжнє пекло на землі."
15.05.2026 07:53
 
 