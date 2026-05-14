РФ наиболее активно атаковала на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб

За прошедшие сутки произошло 241 боевое столкновение Сил обороны Украины с российскими оккупантами.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Удары РФ по Украине

Вчера противник нанес ракетный удар, применив одну ракету, совершил 91 авиационный удар, сбросил 302 управляемые авиабомбы. Кроме того, задействовал для поражения 9828 дронов-камикадзе и осуществил 3418 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в частности 120 – из реактивных систем залпового огня.



Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Бачевск, Вольная Слобода Сумской области; Николаевка Черниговской области.

Поражение врага

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пункт управления, один другой важный объект и вражескую артиллерийскую систему.

Читайте: Рашист приказал отрезать головы двум украинским воинам на Гуляйпольском направлении, - Генштаб

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло четыре боестолкновения, враг нанес три авиационных удара, применил восемь управляемых бомб, осуществил 111 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе восемь – с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 22 раза штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Лиман, Рыбалчино, Охримовка и Старица, а также в сторону населенных пунктов Терновая, Избицкое и Волоховка.

Читайте: Плотность дронов в Донецкой области резко возросла: в воздухе до 2000 БПЛА, - Нацгвардия

На Купянском направлении наши защитники остановили попытку противника продвинуться вперед в районе населенного пункта Боровская Андреевка.

На Лиманском направлении украинские воины отразили шесть попыток захватчиков продвинуться в районах населенных пунктов Лиман, Дробышево, Ставки и Озерное.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили одну попытку оккупантов продвинуться вперед в районе населенного пункта Закитное.

На Краматорском направлении наши защитники остановили три вражеские атаки в районах населенных пунктов Никифоровка и Веролюбовка.

На Константиновском направлении враг совершил 14 атак вблизи Константиновки, Русина Яра, Плещиевки, Ильиновки и Степановки.

Читайте также: РФ не снижает активности и давит на логистику ВСУ на Славянском направлении, - 81 ОАеМБр

На Покровском направлении наши защитники отразили 36 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Новопавловка, Вольное, Кучеров Яр, Белицкое, Родинское, Новоалександровка, Гришино, Удачное, Сергиевка, Новониколаевка, Торецкое, Золотой Колодязь и Новоподогородное.

На Александровском направлении за прошедшие сутки враг не проводил активных действий.

На Гуляйпольском направлении произошло 32 атаки оккупантов в районах населенных пунктов Доброполье, Злагода, Приволье, Воздвижевская, Зализнычное, Верхняя Терса, Горкое, Святопетровка, Цветково, Староукраинка и Чаривное.

На Ореховском направлении противник восемь раз пытался продвинуться в районах населенных пунктов Щербаки и Степногорск.

На Приднепровском направлении украинские подразделения остановили две вражеские атаки в направлении Антоновки.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Читайте: Рашисты продвинулись возле Закитного в Донецкой области, - DeepState. КАРТЫ