РФ наиболее активно атаковала на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб
За прошедшие сутки произошло 241 боевое столкновение Сил обороны Украины с российскими оккупантами.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Удары РФ по Украине
Вчера противник нанес ракетный удар, применив одну ракету, совершил 91 авиационный удар, сбросил 302 управляемые авиабомбы. Кроме того, задействовал для поражения 9828 дронов-камикадзе и осуществил 3418 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в частности 120 – из реактивных систем залпового огня.
Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Бачевск, Вольная Слобода Сумской области; Николаевка Черниговской области.
Поражение врага
За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пункт управления, один другой важный объект и вражескую артиллерийскую систему.
Боевые действия
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло четыре боестолкновения, враг нанес три авиационных удара, применил восемь управляемых бомб, осуществил 111 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе восемь – с применением реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник 22 раза штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Лиман, Рыбалчино, Охримовка и Старица, а также в сторону населенных пунктов Терновая, Избицкое и Волоховка.
На Купянском направлении наши защитники остановили попытку противника продвинуться вперед в районе населенного пункта Боровская Андреевка.
На Лиманском направлении украинские воины отразили шесть попыток захватчиков продвинуться в районах населенных пунктов Лиман, Дробышево, Ставки и Озерное.
На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили одну попытку оккупантов продвинуться вперед в районе населенного пункта Закитное.
На Краматорском направлении наши защитники остановили три вражеские атаки в районах населенных пунктов Никифоровка и Веролюбовка.
На Константиновском направлении враг совершил 14 атак вблизи Константиновки, Русина Яра, Плещиевки, Ильиновки и Степановки.
На Покровском направлении наши защитники отразили 36 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Новопавловка, Вольное, Кучеров Яр, Белицкое, Родинское, Новоалександровка, Гришино, Удачное, Сергиевка, Новониколаевка, Торецкое, Золотой Колодязь и Новоподогородное.
На Александровском направлении за прошедшие сутки враг не проводил активных действий.
На Гуляйпольском направлении произошло 32 атаки оккупантов в районах населенных пунктов Доброполье, Злагода, Приволье, Воздвижевская, Зализнычное, Верхняя Терса, Горкое, Святопетровка, Цветково, Староукраинка и Чаривное.
На Ореховском направлении противник восемь раз пытался продвинуться в районах населенных пунктов Щербаки и Степногорск.
На Приднепровском направлении украинские подразделения остановили две вражеские атаки в направлении Антоновки.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
