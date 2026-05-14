РФ найбільше атакувала на Покровському та Гуляйпільському напрямках, - Генштаб. МАПИ

Ситуація на фронті 14 травня 2026 року: що відомо?

Протягом минулої доби відбулося 241 бойове зіткнення Сил оборони України із російськими окупантами.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Удари РФ по Україні

Вчора противник завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 91 авіаційний удар, скинув 302 керовані авіабомби. Крім того, задіяв для уражень 9828 дронів-камікадзе та здійснив 3418 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 120 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема у районах населених пунктів Бачівськ, Вільна Слобода Сумської області; Миколаївка Чернігівської області.

Ураження ворога

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління, один інший важливий об’єкт та ворожу артилерійську систему.

Бойові дії

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося чотири боєзіткнення, ворог завдав трьох авіаційних ударів, застосував вісім керованих бомб, здійснив 111 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема вісім – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на фронті 14 травня 2026 року: що відомо?

На Південно-Слобожанському напрямку противник 22 рази штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Лиман, Рибалчине, Охрімівка і Стариця та в бік населених пунктів Тернова, Ізбицьке й Волохівка.

На Куп’янському напрямку наші оборонці зупинили ворожу спробу просунутися вперед у районі населеного пункту Борівська Андріївка.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили шість спроб загарбників просунутися у районах населених пунктів Лиман, Дробишеве, Ставки та Озерне.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили одну спробу окупантів просунутися вперед у районі населеного пункту Закітне.

На Краматорському напрямку наші захисники зупинили три ворожі атаки у районах населених пунктів Никифорівка та Віролюбівка.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 14 атак поблизу Костянтинівки, Русиного Яру, Плещіївки, Іллінівки та Степанівки.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 36 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Новопавлівка, Вільне, Кучерів Яр, Білицьке, Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Удачне, Сергіївка, Новомиколаївка, Торецьке, Золотий Колодязь та Новопідгородне.

На Олександрівському напрямку минулої доби ворог не проводив активних дій.

На Гуляйпільському напрямку відбулися 32 атаки окупантів у районах населених пунктів Добропілля, Злагода, Привілля, Воздвижівська, Залізничне, Верхня Терса, Гірке, Святопетрівка, Цвіткове, Староукраїнка та Чарівне.

На Оріхівському напрямку противник вісім разів намагався просунутися у районах населених пунктів Щербаки та Степногірськ.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи зупинили дві ворожі атаки в напрямку Антонівки.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

@ "Через погіршення погодних умов для операторів дронів противник активізував штурмові дії малими групами майже по всій лінії фронту. Основні зусилля зосереджені на Покровській ділянці Добропільського напрямку, в районі Костянтинівки та на Слов'янському напрямку. На останньому фіксується просування російських військ приблизно на 1 км²."
показати весь коментар
14.05.2026 08:52 Відповісти
 
 