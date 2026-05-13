УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
19141 відвідувач онлайн
Новини Страти українських військовополонених Воєнні злочини російських окупантів
10 814 24

Рашист наказав відсікти голови двом українським воїнам на Гуляйпільському напрямку, - Генштаб

ЗСУ

Командир підрозділу ЗС РФ віддав прямий наказ обезголовити тіла полеглих українських воїнів 225 окремого штурмового полку на Гуляйпільському напрямку.

Про це повідомив Генштаб, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі

Зазначається, що 12 травня 2026 року на Гуляйпільському напрямку військовослужбовці 225 окремого штурмового полку потрапили в засідку, яку зробила інфільтрована група противника. Під час бою двоє наших воїнів загинули.

За даними перехоплення розвідки, командир підрозділу ЗС РФ віддав прямий наказ вчинити наругу над тілами полеглих українських воїнів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зафіксовано факти вбивства ворогом 306 українських військовополонених від початку повномасштабного вторгнення, - Офіс генпрокурора

  • Зокрема, з радіоперехоплення чути, як командир наказує відсікти дві голови "для підтвердження" та покласти їх на видному місці край поля. Його підлеглий висловлює готовність виконати такий наказ.

"Вчиняючи наругу над тілами полеглих військових, окупанти вкотре продемонстрували свою садистську сутність та надмірну показову жорстокість. Це грубе свідоме порушення правил та звичаїв війни – воєнний злочин, який не має терміну давності. Такі дії, які чинять російські окупанти не поодинокі. Але за кожним злочином стоять конкретні прізвища й особи", - наголошує Генштаб.

Окупантів встановлено

Підрозділ, військовослужбовці якого вчинили такі звірства, попередньо уже встановлено. Зокрема, за наявною інформацією, злочинний наказ віддавав командир, який раніше вже наказував глумитися над українськими військовополоненими.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наймолодшій жертві сексуального насильства з боку військових РФ було 4 роки, - Лубінець

Автор: 

військовополонені (1138) Генштаб ЗС (8334) Гуляйполе (238) Запорізька область (4874) воєнні злочини (1994) Пологівський район (412)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+28
Каzап це не людина, каzап це вид гівна.
показати весь коментар
13.05.2026 19:43 Відповісти
+23
Нічого нового. Кацапи - це збочені генетичні садисти.
показати весь коментар
13.05.2026 19:38 Відповісти
+21
якщо відомо підрозділ -
зрівняти з землею
показати весь коментар
13.05.2026 19:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нічого нового. Кацапи - це збочені генетичні садисти.
показати весь коментар
13.05.2026 19:38 Відповісти
Вічна пам'ять Героям!!! А наші свині цім паскудам помстяться.
показати весь коментар
13.05.2026 19:40 Відповісти
Що ти несеш, які свині?
показати весь коментар
13.05.2026 19:45 Відповісти
він про тих свиней що догризатимуть останки кацапів.
показати весь коментар
13.05.2026 20:19 Відповісти
В прямому сенсі .
показати весь коментар
13.05.2026 21:23 Відповісти
Звичайні живі свині, здичавілі та дикі, що охоче ласують кацапським м'ясом. За останні чотири роки нівроку такі вгодовані стали...
показати весь коментар
14.05.2026 07:43 Відповісти
якщо відомо підрозділ -
зрівняти з землею
показати весь коментар
13.05.2026 19:43 Відповісти
Каzап це не людина, каzап це вид гівна.
показати весь коментар
13.05.2026 19:43 Відповісти
Ворожа група була інфільтрована? Требв розуміти, що ця група успішно для себе вийшла, або інфвльтрація ворога закінчилася втратою позиції. Сумно.
показати весь коментар
13.05.2026 19:53 Відповісти
така війна - півтора піхотинця на кілометр фронту

бо в тилу ТЦК-шники людолови лютують...

.
показати весь коментар
13.05.2026 20:01 Відповісти
А ти сам то воюєш? Чи бойовий пенсіонер?
показати весь коментар
13.05.2026 20:05 Відповісти
Такі питання задавай поліціянтам та військовим пенсіонерам...сра&и в тилу протирають..
показати весь коментар
13.05.2026 22:03 Відповісти
Їх тут захищають навіть і кажуть,що не потрібно на когось дивитися.
показати весь коментар
13.05.2026 23:27 Відповісти
Кацап це м'ясник,різник і цим все сказано...
показати весь коментар
13.05.2026 20:05 Відповісти
А чого не провести парад російських звірств, гучно так, скликати міжнародних журналістів, посадовців. Кожен рік хочаб , перед 9 мая пусть гардятся красной армией потом..
показати весь коментар
13.05.2026 20:11 Відповісти
зе-влада цього не зробить, зрадники на таке не здатні.Це давно повинно всьому світу розказувати і показувати.
показати весь коментар
13.05.2026 21:53 Відповісти
Російських полонених нагодували "Макдональдсом". Такою щедрістю відзначилась 34 бригада морпіхів.
показати весь коментар
13.05.2026 21:10 Відповісти
Той підрозділ має припинити своє існування...це може зробити наша СБУ..спільно з Мадяром..
показати весь коментар
13.05.2026 22:01 Відповісти
Інфільтровані кацапи вчинили засідку....
показати весь коментар
14.05.2026 00:04 Відповісти
Непогано було б показово покарати кацапів...
показати весь коментар
14.05.2026 00:13 Відповісти
Если известен этот отряд садистов надо разнести его Хаймерсом к чертям собачьим! Отомстить за наших ребят!
показати весь коментар
14.05.2026 00:23 Відповісти
Попросіть у свого президента; нехай продасть їх для ЗСУ.
показати весь коментар
14.05.2026 09:15 Відповісти
Українці! Добрі, мудрі, совісні, найкращі в світі! Це - класична андрофагія, яку кваліфікував для предків кассапів ще істинно великий Геродот Галікарнасський у 5-му ст. до Р.Х. Жоден народ світу вже років 200 не практикує цього (за винятком окремих збоченців, на зразок Бокасси, Г.Кісінджера чи Менгісту Маріама). Чому андрофагія так міцно тримається у московських угрофіннів і сьогодні? 1) повна безкарність; 2) активне сприяння з боку сшА - фактично ще з 1812 року; ... 13) наша з вами терплячість - наприклад, ви правильно вказуєте походження етнопрізвиська московитів від слова "мясник" (з 1552 року), а пишете не "кассап", а "кацап" - тобто так, як хочуть московити!!!
показати весь коментар
14.05.2026 00:24 Відповісти
Полоненого кацапа нагодують, переодягнуть в сухеньку, баньку натоплять, телевізор, телефончик з рідненькими... щоб не дай Бог не обідити та виконати всі гуманітарні права, т.с. не вдари лицем в грязь перед міжнародним сообществом... а ті будуть і надалі розповідати про злих бандерівців та розп'ятого мальчіка...
показати весь коментар
14.05.2026 08:48 Відповісти
 
 