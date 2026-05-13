Рашист наказав відсікти голови двом українським воїнам на Гуляйпільському напрямку, - Генштаб

Командир підрозділу ЗС РФ віддав прямий наказ обезголовити тіла полеглих українських воїнів 225 окремого штурмового полку на Гуляйпільському напрямку.

Про це повідомив Генштаб, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі

Зазначається, що 12 травня 2026 року на Гуляйпільському напрямку військовослужбовці 225 окремого штурмового полку потрапили в засідку, яку зробила інфільтрована група противника. Під час бою двоє наших воїнів загинули.

За даними перехоплення розвідки, командир підрозділу ЗС РФ віддав прямий наказ вчинити наругу над тілами полеглих українських воїнів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зафіксовано факти вбивства ворогом 306 українських військовополонених від початку повномасштабного вторгнення, - Офіс генпрокурора

Зокрема, з радіоперехоплення чути, як командир наказує відсікти дві голови "для підтвердження" та покласти їх на видному місці край поля. Його підлеглий висловлює готовність виконати такий наказ.

"Вчиняючи наругу над тілами полеглих військових, окупанти вкотре продемонстрували свою садистську сутність та надмірну показову жорстокість. Це грубе свідоме порушення правил та звичаїв війни – воєнний злочин, який не має терміну давності. Такі дії, які чинять російські окупанти не поодинокі. Але за кожним злочином стоять конкретні прізвища й особи", - наголошує Генштаб.

Окупантів встановлено

Підрозділ, військовослужбовці якого вчинили такі звірства, попередньо уже встановлено. Зокрема, за наявною інформацією, злочинний наказ віддавав командир, який раніше вже наказував глумитися над українськими військовополоненими.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наймолодшій жертві сексуального насильства з боку військових РФ було 4 роки, - Лубінець