Рашист приказал отсечь головы двум украинским воинам на Гуляйпольском направлении, - Генштаб

Командир подразделения ВС РФ отдал прямой приказ обезглавить тела павших украинских воинов 225-го отдельного штурмового полка на Гуляйпольском направлении.

Об этом сообщил Генштаб, информирует Цензор.НЕТ.

Детали

Отмечается, что 12 мая 2026 года на Гуляйпольском направлении военнослужащие 225-го отдельного штурмового полка попали в засаду, устроенную инфильтрированной группой противника. Во время боя двое наших воинов погибли.

По данным перехвата разведки, командир подразделения ВС РФ отдал прямой приказ осквернить тела погибших украинских воинов.

  • В частности, из радиоперехвата слышно, как командир приказывает отсечь две головы "для подтверждения" и положить их на видном месте у края поля. Его подчиненный выражает готовность выполнить такой приказ.

"Оскверняя тела погибших военных, оккупанты в очередной раз продемонстрировали свою садистскую сущность и чрезмерную показную жестокость. Это грубое сознательное нарушение правил и обычаев войны – военное преступление, которое не имеет срока давности. Такие действия, совершаемые российскими оккупантами, не единичны. Но за каждым преступлением стоят конкретные фамилии и лица", — подчеркивает Генштаб.

Оккупанты установлены

Подразделение, военнослужащие которого совершили такие зверства, предварительно уже установлено. В частности, по имеющейся информации, преступный приказ отдавал командир, который ранее уже приказывал издеваться над украинскими военнопленными.

Топ комментарии
+24
Каzап це не людина, каzап це вид гівна.
показать весь комментарий
13.05.2026 19:43 Ответить
+21
Нічого нового. Кацапи - це збочені генетичні садисти.
показать весь комментарий
13.05.2026 19:38 Ответить
+16
якщо відомо підрозділ -
зрівняти з землею
показать весь комментарий
13.05.2026 19:43 Ответить
Вічна пам'ять Героям!!! А наші свині цім паскудам помстяться.
показать весь комментарий
13.05.2026 19:40 Ответить
Що ти несеш, які свині?
показать весь комментарий
13.05.2026 19:45 Ответить
він про тих свиней що догризатимуть останки кацапів.
показать весь комментарий
13.05.2026 20:19 Ответить
В прямому сенсі .
показать весь комментарий
13.05.2026 21:23 Ответить
Ворожа група була інфільтрована? Требв розуміти, що ця група успішно для себе вийшла, або інфвльтрація ворога закінчилася втратою позиції. Сумно.
показать весь комментарий
13.05.2026 19:53 Ответить
така війна - півтора піхотинця на кілометр фронту

бо в тилу ТЦК-шники людолови лютують...

.
показать весь комментарий
13.05.2026 20:01 Ответить
А ти сам то воюєш? Чи бойовий пенсіонер?
показать весь комментарий
13.05.2026 20:05 Ответить
Такі питання задавай поліціянтам та військовим пенсіонерам...сра&и в тилу протирають..
показать весь комментарий
13.05.2026 22:03 Ответить
Їх тут захищають навіть і кажуть,що не потрібно на когось дивитися.
показать весь комментарий
13.05.2026 23:27 Ответить
Кацап це м'ясник,різник і цим все сказано...
показать весь комментарий
13.05.2026 20:05 Ответить
А чого не провести парад російських звірств, гучно так, скликати міжнародних журналістів, посадовців. Кожен рік хочаб , перед 9 мая пусть гардятся красной армией потом..
показать весь комментарий
13.05.2026 20:11 Ответить
зе-влада цього не зробить, зрадники на таке не здатні.Це давно повинно всьому світу розказувати і показувати.
показать весь комментарий
13.05.2026 21:53 Ответить
Російських полонених нагодували "Макдональдсом". Такою щедрістю відзначилась 34 бригада морпіхів.
показать весь комментарий
13.05.2026 21:10 Ответить
Той підрозділ має припинити своє існування...це може зробити наша СБУ..спільно з Мадяром..
показать весь комментарий
13.05.2026 22:01 Ответить
Інфільтровані кацапи вчинили засідку....
показать весь комментарий
14.05.2026 00:04 Ответить
Непогано було б показово покарати кацапів...
показать весь комментарий
14.05.2026 00:13 Ответить
Если известен этот отряд садистов надо разнести его Хаймерсом к чертям собачьим! Отомстить за наших ребят!
показать весь комментарий
14.05.2026 00:23 Ответить
Українці! Добрі, мудрі, совісні, найкращі в світі! Це - класична андрофагія, яку кваліфікував для предків кассапів ще істинно великий Геродот Галікарнасський у 5-му ст. до Р.Х. Жоден народ світу вже років 200 не практикує цього (за винятком окремих збоченців, на зразок Бокасси, Г.Кісінджера чи Менгісту Маріама). Чому андрофагія так міцно тримається у московських угрофіннів і сьогодні? 1) повна безкарність; 2) активне сприяння з боку сшА - фактично ще з 1812 року; ... 13) наша з вами терплячість - наприклад, ви правильно вказуєте походження етнопрізвиська московитів від слова "мясник" (з 1552 року), а пишете не "кассап", а "кацап" - тобто так, як хочуть московити!!!
показать весь комментарий
14.05.2026 00:24 Ответить
 
 