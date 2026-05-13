Рашист приказал отсечь головы двум украинским воинам на Гуляйпольском направлении, - Генштаб

Командир подразделения ВС РФ отдал прямой приказ обезглавить тела павших украинских воинов 225-го отдельного штурмового полка на Гуляйпольском направлении.

Об этом сообщил Генштаб, информирует Цензор.НЕТ.

Детали

Отмечается, что 12 мая 2026 года на Гуляйпольском направлении военнослужащие 225-го отдельного штурмового полка попали в засаду, устроенную инфильтрированной группой противника. Во время боя двое наших воинов погибли.

По данным перехвата разведки, командир подразделения ВС РФ отдал прямой приказ осквернить тела погибших украинских воинов.

В частности, из радиоперехвата слышно, как командир приказывает отсечь две головы "для подтверждения" и положить их на видном месте у края поля. Его подчиненный выражает готовность выполнить такой приказ.

"Оскверняя тела погибших военных, оккупанты в очередной раз продемонстрировали свою садистскую сущность и чрезмерную показную жестокость. Это грубое сознательное нарушение правил и обычаев войны – военное преступление, которое не имеет срока давности. Такие действия, совершаемые российскими оккупантами, не единичны. Но за каждым преступлением стоят конкретные фамилии и лица", — подчеркивает Генштаб.

Оккупанты установлены

Подразделение, военнослужащие которого совершили такие зверства, предварительно уже установлено. В частности, по имеющейся информации, преступный приказ отдавал командир, который ранее уже приказывал издеваться над украинскими военнопленными.

