Самой младшей жертве сексуального насилия со стороны военных РФ было 4 года, - Лубинец

Дети – жертвы войны

Самой юной жертвой сексуального насилия, совершенного российскими военными во время войны, стал четырёхлетний ребёнок.

Об этом уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил с парламентской трибуны, отвечая на вопросы народных депутатов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, на данный момент открыто 363 уголовных производства по таким преступлениям.

"Самый маленький возраст лица, пострадавшего от сексуального насилия, связанного с конфликтом (СНПК), совершенного российскими солдатами, - четыре года. Эта информация поступила не только от правоохранительных органов Украины, не только от омбудсмена Украины, но и официально зафиксирована международными партнерами. Например, постоянной мониторинговой миссией ООН, которая постоянно работает в Украине", - отметил Лубинец.

По его словам, среди пострадавших есть дети, женщины и мужчины.

"Открыто 363 уголовных производства. Срок давности отсутствует, ведутся расследования, а также мы фиксируем подобные преступления, которые постоянно совершаются на временно оккупированных территориях Украины со стороны российских солдат", - подчеркнул Лубинец.

звірі *****.
13.05.2026 12:02 Ответить
Рашосадисти.
13.05.2026 12:05 Ответить
немає такого слова ні на який мові яким це курносе обісране сміття можна обізвати.
13.05.2026 12:19 Ответить
Його попередниця Людмила Денисова називала іще менші віки жертв, за що її у 2022 році абсолютно незаконно звільнили з посади.
13.05.2026 12:21 Ответить
Звільнили за те що висвітлювала ці злочини, а це кидало тінь на боневтіка та його кагал.
13.05.2026 12:42 Ответить
Так, бо страшні злочини скоювали кацапи, але людям, що нападу не буде, в будуть шашлики брехала влада - сам Зеленський, його ''слуга'' Василєвська- Смаглюк та інші, замість того щоб ввести воєнний стан і провести мобілізацію.
13.05.2026 14:15 Ответить
був у мене один друг, який ближчє за все за них казав "плесінь **********"....
пробачте вже, але без матючні тут не розберешся...
13.05.2026 12:38 Ответить
а коли кацання не влучяє в житлові будинкі?
їм дітей повбивати це завтрак.
13.05.2026 17:53 Ответить
Що ж там, чи кого у 4 роки можна гвалтувати? А паскуди?
13.05.2026 21:33 Ответить
 
 