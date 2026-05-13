Самой младшей жертве сексуального насилия со стороны военных РФ было 4 года, - Лубинец

Самой юной жертвой сексуального насилия, совершенного российскими военными во время войны, стал четырёхлетний ребёнок.

Об этом уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил с парламентской трибуны, отвечая на вопросы народных депутатов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Детали

По его словам, на данный момент открыто 363 уголовных производства по таким преступлениям.

"Самый маленький возраст лица, пострадавшего от сексуального насилия, связанного с конфликтом (СНПК), совершенного российскими солдатами, - четыре года. Эта информация поступила не только от правоохранительных органов Украины, не только от омбудсмена Украины, но и официально зафиксирована международными партнерами. Например, постоянной мониторинговой миссией ООН, которая постоянно работает в Украине", - отметил Лубинец.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество обращений о нарушении прав во время мобилизации выросло в 333 раза, - Лубинец

По его словам, среди пострадавших есть дети, женщины и мужчины.

Открыто более 360 уголовных производств

"Открыто 363 уголовных производства. Срок давности отсутствует, ведутся расследования, а также мы фиксируем подобные преступления, которые постоянно совершаются на временно оккупированных территориях Украины со стороны российских солдат", - подчеркнул Лубинец.

Читайте также: Полицейские сообщили о подозрении 4 боевикам, которые пытали и изнасиловали волонтерку в Луганской области. ФОТО