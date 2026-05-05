РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10455 посетителей онлайн
Новости Фото Военные преступления россиян
3 945 6

Полицейские сообщили о подозрении 4 боевикам, пытавшим и изнасиловавшим волонтерку на Луганщине. ФОТО

Полицейские сообщили о подозрении четырем боевикам "ЛНР", которые пытали и изнасиловали волонтерку на Луганщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Нацполиции.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

Женщина доставляла еду, одежду и амуницию военнослужащим на востоке Украины, а также эвакуировала гражданских - женщин и детей - из Луганской и Донецкой областей.

В июне 2014 года ее вместе с тремя знакомыми незаконно задержали на блокпосту так называемые "донские казаки", после чего передали участникам другого незаконного вооруженного формирования - "военной комендатуры города Антрацит", которые удерживали женщину и издевались над ней.

Кроме того, один из фигурантов незаконно завладел автомобилем, которым пользовалась потерпевшая. Транспортное средство принадлежало ее дочери, не имело военного назначения и использовалось в гражданских целях. В дальнейшем фигурант распоряжался им по своему усмотрению и даже пытался продать через мессенджер.

Полицейские сообщили четырем фигурантам о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением, пытках, сексуальном насилии и других нарушениях законов и обычаев войны, совершенных по предварительному сговору группой лиц. Одному из них дополнительно инкриминируют незаконное присвоение имущества гражданского лица, не оправданное военной необходимостью.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Сообщение о подозрении 4 боевикам: подробности

Читайте: Российский оккупант получил 12 лет за пытки гражданских лиц в Харьковской области

Автор: 

Нацполиция (16875) Донецкая область (12231) Офис Генпрокурора (3075) Луганская область (6438)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І що, як завжди заочно?
показать весь комментарий
05.05.2026 14:38 Ответить
У Ківи запитай.
показать весь комментарий
05.05.2026 17:17 Ответить
Хай чекають самокати...
показать весь комментарий
05.05.2026 14:49 Ответить
Їх діти та онуки теж.
показать весь комментарий
05.05.2026 14:53 Ответить
Хай оти хто вынис вирок поедут та затримують.
показать весь комментарий
05.05.2026 18:01 Ответить
 
 