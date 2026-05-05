Полицейские сообщили о подозрении 4 боевикам, пытавшим и изнасиловавшим волонтерку на Луганщине. ФОТО
Полицейские сообщили о подозрении четырем боевикам "ЛНР", которые пытали и изнасиловали волонтерку на Луганщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Нацполиции.
Женщина доставляла еду, одежду и амуницию военнослужащим на востоке Украины, а также эвакуировала гражданских - женщин и детей - из Луганской и Донецкой областей.
В июне 2014 года ее вместе с тремя знакомыми незаконно задержали на блокпосту так называемые "донские казаки", после чего передали участникам другого незаконного вооруженного формирования - "военной комендатуры города Антрацит", которые удерживали женщину и издевались над ней.
Кроме того, один из фигурантов незаконно завладел автомобилем, которым пользовалась потерпевшая. Транспортное средство принадлежало ее дочери, не имело военного назначения и использовалось в гражданских целях. В дальнейшем фигурант распоряжался им по своему усмотрению и даже пытался продать через мессенджер.
Полицейские сообщили четырем фигурантам о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением, пытках, сексуальном насилии и других нарушениях законов и обычаев войны, совершенных по предварительному сговору группой лиц. Одному из них дополнительно инкриминируют незаконное присвоение имущества гражданского лица, не оправданное военной необходимостью.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
