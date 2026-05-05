Поліцейські повідомили про підозру 4 бойовикам, які катували та зґвалтували волонтерку на Луганщині. ФОТО

Поліцейські повідомили про підозру чотирьом бойовикам "ЛНР", які катували та зґвалтували волонтерку на Луганщині.

Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Нацполіції.

Жінка доставляла їжу, одяг та амуніцію військовослужбовцям на сході України, а також евакуйовувала цивільних - жінок і дітей - із Луганської та Донецької областей.

У червні 2014 року її разом із трьома знайомими незаконно затримали на блокпості так звані "донські козаки", після чого передали учасникам іншого незаконного збройного формування — "військової комендатури міста Антрацит", які утримували жінку та знущалися з неї.

Крім того, один із фігурантів незаконно заволодів автомобілем, яким користувалась потерпіла. Транспортний засіб належав її доньці, не мав військового призначення та використовувався у цивільних цілях. Надалі фігурант розпорядився ним на власний розсуд і навіть намагався продати через месенджер.

Поліцейські повідомили чотирьом фігурантам про підозру за жорстоке поводження з цивільним населенням, катування, сексуальне насильство та інші порушення законів і звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб. Одному з них додатково інкримінують незаконне привласнення майна цивільної особи, не виправдане воєнною необхідністю.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

