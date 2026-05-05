Російський окупант отримав 12 років за катування цивільних на Харківщині

Чугуївський міський суд Харківської області визнав громадянина РФ винним у порушенні законів та звичаїв війни й призначив йому 12 років позбавлення волі. Також суд зобов’язав засудженого відшкодувати потерпілим моральну шкоду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Знущання над цивільними

Як зазначається, прокурори довели, що з червня по вересень 2022 року під час тимчасової окупації Харківщини засуджений, який називав себе "старшим оперуповноваженим" так званого "МВС ЛНР", разом із військовими РФ та учасниками незаконних збройних формувань знущався над цивільними.

Чоловіка та жінку окупанти затримали просто у дворі їхнього будинку й вивезли на територію Вовчанського агрегатного заводу, де незаконно утримували та допитували.

Засуджений бив чоловіка гумовим кийком, завдавав ударів по ногах, катував електричним струмом і принижував через українське походження.

Жінці він погрожував убивством, демонстрував зброю та стріляв у повітря біля її голови. Під час допитів бив її, погрожував розстрілом і катуванням струмом. Після одного з ударів по голові потерпіла втратила свідомість.

"Вибивав" зізнання про місцеперебування родича

У такий спосіб обвинувачений намагався змусити потерпілих повідомити про місце перебування їхнього родича.

Що вирішив суд?

Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України.

