Зґвалтування під час окупації на Запоріжжі: до суду передано справу військового РФ

Прокурори Офісу генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт щодо військовослужбовця збройних сил рф, якого обвинувачують у жорстокому поводженні з цивільним населенням - зґвалтуванні мешканки Запорізької області (ч. 1 ст. 438 КК України).

Деталі

За даними слідства, події відбулися на початку березня 2022 року під час окупації одного з населених пунктів Запорізької області. У середині квітня військовий рф у приміщенні місцевого підприємства напав на жінку. Щоб подолати спротив, він завдав їй ударів прикладом зброї по обличчю, спині та животу, після чого зґвалтував.

Обвинувачений є військовослужбовцем 121 стрілецького полку мобілізаційного резерву 1 армійського корпусу зс рф (в/ч 08801).

