УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11868 відвідувачів онлайн
Новини Розслідування воєнних злочинів РФ
1 137 2

Зґвалтування під час окупації на Запоріжжі: до суду передано справу військового РФ

гвалтівник

Прокурори Офісу генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт щодо військовослужбовця збройних сил рф, якого обвинувачують у жорстокому поводженні з цивільним населенням - зґвалтуванні мешканки Запорізької області (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі

За даними слідства, події відбулися на початку березня 2022 року під час окупації одного з населених пунктів Запорізької області. У середині квітня військовий рф у приміщенні місцевого підприємства напав на жінку. Щоб подолати спротив, він завдав їй ударів прикладом зброї по обличчю, спині та животу, після чого зґвалтував.

Обвинувачений є військовослужбовцем 121 стрілецького полку мобілізаційного резерву 1 армійського корпусу зс рф (в/ч 08801).

Автор: 

армія рф (20835) зґвалтування (420) воєнні злочини (1981)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Який суд,краще на палю... .
показати весь коментар
28.04.2026 16:07 Відповісти
Всё правильно, сначала суд, а потом должны действовать наши исполнители, и в первую очередь на территории рф, а если осудженный отказывается ехать в Украину отбывать срок, то обнулять при сопротивлении....и каждый заочно осуждённый кацапик должен это знать
показати весь коментар
28.04.2026 16:34 Відповісти
 
 