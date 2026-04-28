Изнасилование во время оккупации на Запорожье: в суд передано дело военнослужащего РФ

Прокуроры Офиса генерального прокурора направили в суд обвинительное заключение в отношении военнослужащего Вооруженных сил РФ, которого обвиняют в жестоком обращении с гражданским населением - изнасиловании жительницы Запорожской области (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Детали

По данным следствия, события произошли в начале марта 2022 года во время оккупации одного из населенных пунктов Запорожской области. В середине апреля военнослужащий РФ в помещении местного предприятия напал на женщину. Чтобы преодолеть сопротивление, он нанес ей удары прикладом оружия по лицу, спине и животу, после чего изнасиловал.

Обвиняемый является военнослужащим 121-го стрелкового полка мобилизационного резерва 1-го армейского корпуса ВС РФ (в/ч 08801).

Який суд,краще на палю... .
28.04.2026 16:07 Ответить
Всё правильно, сначала суд, а потом должны действовать наши исполнители, и в первую очередь на территории рф, а если осудженный отказывается ехать в Украину отбывать срок, то обнулять при сопротивлении....и каждый заочно осуждённый кацапик должен это знать
28.04.2026 16:34 Ответить
 
 