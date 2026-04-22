Пожизненное без изменений: апелляция подтвердила приговор военному РФ за расстрел гражданских на Харьковщине

Харьковский апелляционный суд оставил без изменений приговор российскому военнослужащему с позывным "Дух", приговоренному к пожизненному заключению за убийство двух мирных жителей во время оккупации Купянского района.

Прокуроры доказали обоснованность решения суда первой инстанции и настаивали на его законности.

По данным следствия, в октябре 2024 года 21-летний стрелок армии РФ вместе с напарником занял заброшенный дом в селе Петропавловка. Они задержали трех гражданских, удерживали их со связанными руками и допрашивали. Одному мужчине удалось сбежать.

8 октября перед отступлением военный, выполняя приказ командира "обнулить" задержанных, расстрелял двух мужчин из автомата АК-74. После этого его задержали украинские военные.

В суде он признал вину, раскаялся и сотрудничал со следствием. Суд первой инстанции назначил пожизненное лишение свободы за нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством. Защита обжаловала приговор, однако 16 апреля 2026 года прокуроры Харьковской областной прокуратуры в апелляционном суде доказали обоснованность обвинительного приговора суда первой инстанции и настояли на его законности — пожизненное заключение оставили без изменений.

Ще годувати цього і підара довічно? Обвішати вибухіікою і відпрввити "до своїх"
22.04.2026 13:30 Ответить
більш за все його обміняють на українського війського якого кацапи засудили до довічного
22.04.2026 13:35 Ответить
Не буде він сидіти довічно. Скоро обміняють на якогось цивільного якого рашисти зловлять на окупованих територіях і він буде сміятися з усіх.
22.04.2026 13:49 Ответить
 
 